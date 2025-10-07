Един прост трик и гумите на колата ще издържат няколко години

Повечето шофьори знаят, че основното в грижата за гумите е проверката на налягането, реглажът и балансирането, както и сезонната смяна. Съществува обаче и друг, също толкова важен момент, който често се пренебрегва дори от опитни автомобилисти - редовната ротация на гумите, тоест промяната на местата им. Именно този на пръв поглед малък процес може да удвои експлоатационния живот на гумите, да направи шофирането по-стабилно и да намали разходите за поддръжка.

Трик за удължаване живота на гумите на колата

Ако се вгледате внимателно в гумите на автомобил, изминал поне няколко хиляди километра, ще видите, че износването на протектора на различните гуми е различно. Предните гуми обикновено се износват по-бързо, особено при автомобили с предно задвижване. Те поемат тежестта на двигателя, натоварването при спиране, както и страничните сили при завиване. Задните гуми, от друга страна, работят по-тихо и износването им настъпва по-бавно.

Освен това, дори в рамките на една и съща ос, гумите се износват по различен начин. Лявата гума е по-вероятно да удари дупки или бордюри, докато дясната гума е подложена на по-големи натоварвания при изпреварване или маневриране. В резултат на това, след няколко сезона, разликата в състоянието на гумите може да бъде толкова значителна, че колата ще започне да дърпа на една страна, ще се появят вибрации и спирачният път ще бъде по-дълъг.

Ротацията на гумите помага да се разпредели равномерно износването им. Както обясняват експертите , ако тази процедура се извършва на всеки 5000–10 000 километра, и четирите гуми ще се износват по-равномерно. В резултат на това те ще издържат по-дълго и автомобилът ще остане стабилен на пътя дори след няколко сезона на употреба.

Експертите казват, че ротацията на гумите е „малко известен лайфхак“, който всъщност може да ви спести пари. Ако един чифт гуми се износи по-бързо, водачът ще трябва да си купи нов чифт по-рано, което ще наруши баланса на сцеплението между осите. От друга страна, ако гумите се ротират редовно, и четирите се износват едновременно и те могат да бъдат заменени с комплект, без да се създава разлика в производителността.

Как точно се извършва ротацията?

Моделът на тотация на гумите зависи от типа на задвижването на автомобила. При моделите с предно задвижване предните гуми обикновено се завъртат назад, а задните гуми се завъртат напред, но дясната и лявата страна се разменят. При автомобилите със задно задвижване е обратното: задните гуми се завъртат напред, без да се сменят страните, а предните се разменят. Ако автомобилът е със задвижване на всички гуми, се използва кръстообразен модел на въртене, който позволява равномерно разпределение на износването.

Важно е да се въртят само гумите, които нямат насочен грайфер. Ако на гумата има стрелка, показваща посоката на движение, не можете да сменяте страните — само предна/задна. Също така, преди да извършите процедурата, е необходимо да проверите гумите - ако някоя от тях вече показва признаци на критично износване или повреда, тази процедура няма смисъл — по-добре е да смените износената гума.

