Феноменът дежавю - какво означава, ако сте го преживели

Дежавю е усещането, че вече сте видели нещо, което виждате или преживявате в момента – съчетано със знанието, че всъщност не сте го виждали, поради което изненадва много хора. Смята се, че е еквивалент на малък мозъчен „бъг“, при който два потока от мисли се сблъскват. Фразата, буквално преведена от френски, означава „вече видян“.

Свети Августин, древен философ, за първи път споменава концепцията за дежавю през 400 г. сл. Хр. като „фалшиви спомени“, но френският философ Емил Боарак е първият, който използва термина дежавю през 1890 г. Първата употреба на фразата в научния свят е от Ф. Л. Арно, невролог, който предлага да се използва на среща на Societe Medico-Psychologique.

Ранните изследвания показаха, че дежавюто е обещаващ признак, който помага на лекарите да диагностицират епилепсия, но по-нови изследвания показват, че това може да е въпрос на възприятие или памет.

Как се случва Дежавю?

Смята се, че дежавю може да е резултат от сблъсъка на два различни потока на осъзнаване: преживяването на разпознаване на текуща ситуация, същевременно с усещането, че това е неточен спомен. Ключова характеристика е, че човекът осъзнава, че всъщност не е виждал това преди.

Понякога това, което се случва, е въпрос на раздвоено възприятие4 и някой обработва гледката два пъти, защото може да е бил разсеян или зрението му е било затруднено по някаква причина.

Второто възприятие, веднага след първото, става това, което се преживява съзнателно – но ни се струва непознато, защото не сме наясно с първото преживяване, което сме обработили само частично.

Видове Дежавю

Въпреки че самото усещане за дежавю е едно и също при хора със здрав мозък и тези с неврологични заболявания , по време на всеки от тези типове в мозъка се случват различни неща.

Тези, които го изпитват по-редовно, показват по-малко сиво вещество от тези, които не го изпитват. Сивото вещество е най-външният слой на мозъка и е отговорно за контрола на движението, паметта и емоциите. Обикновено, колкото повече сиво вещество има мозъкът, толкова по-ефективен е той.

При хора с неврологични заболявания са засегнати три части на мозъка: хипокампусът , парахипокампалната извивка и темпоралният неокортекс – области, които са свързани с формирането и запазването на спомени.

При хора с епилепсия и дежавю са наблюдавани промени в паметовите вериги, докато при „здрави“ индивиди, изпитващи дежавю, се наблюдават промени в емоционалните вериги.3 Смята се, че дежавюто може би е анормална сигнализация в медиалния темпорален лоб, който управлява обработката на паметта, особено визуалните спомени.

Състоянията, при които е възможно да се наблюдава по-силно дежавю, отколкото при хора със здрав мозък, включват:

Шизофрения

Епилепсия

Тревожност

Съдова деменция

Терминът „дежавю“ е най-често използваният за описване на този тип преживявания, но всъщност има много повече от тези явления.

Някои други видове, които може да изпитате:

Déjà entendu : вече чуто

Déjà éprouvé : вече преживяно

Дежафайт : вече е направено

Déjà pensé : вече помислено

Déjà raconté : вече разказано

Déjà senti: вече усещано емоционално или вече миришено

Дежа су : вече известно (знанието за)

Déjà trouvé : вече е намерен

Déjà vécu : вече преживяно

Déjà voulu : вече искано

Дежа реве : вече сънуван

Съществува и обратното – jamais vu – което се случва, когато някой вече е бил в почти същата ситуация, но не го осъзнава.

Какво причинява чувството на дежавю?

Въпреки че в повечето случаи дежавюто не е признак на нещо сериозно – като например психично заболяване – има някои възможни фактори, на които може да искате да обърнете внимание, ако епизодите на дежавю ви карат да се чувствате неудобно.

Стрес и умора

Хората, които са уморени и/или стресирани, често съобщават за епизоди на дежавю. Смята се, че това се дължи на факта, че умората и стресът обикновено засягат както дългосрочната, така и краткосрочната памет.

Излишък на допамин

Една хипотеза е, че излишните количества допамин може да са замесени в преживяванията на дежавю. В изследвания на темпоралната епилепсия, изследванията показват, че повишени нива на допамин са открити при гризачи модели на темпорална епилепсия.

Един странен случай на дежавю е употребата на лекарствата за грип амантадин и проин (фенилпропанолмин). Мъж , който е приемал тази комбинация от лекарства за лечение на грипна инфекция, е започнал да изпитва няколко епизода на дежавю на час, които са престанали, след като е спрял приема на тези лекарства.

И двете лекарства, наред със свойствата си за намаляване на симптомите на грип, действат върху допаминовата система и се смята, че тези епизоди на дежавю са причинени от излишък на допамин в системата. Изследванията на епилепсията показват, че части от мозъка, включително хипокампуса, са свързани със симптоми на дисмензия (нарушена памет),