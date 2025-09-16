Френска ли е френската целувка - научете нейната история!

Те са описани с възторг в романи, философи изграждат теории за тях, а учените изучават ползите и вредите от един романтичен ритуал. Докосването на устните извиква пламенни чувства, а спомена за първата целувка пазят девет от десет възрастни.

Красива легенда

Къде другаде биха могли да се зародят най-чувствените целувки, ако не във Франция - страната на романтиката? В крайна сметка, влюбените французи са истински ценители и познавачи на съблазняването и ласките.

Съществува легенда за появата на „дълбоките“ целувки. Пътувайки из Франция, една благородна дама спряла за обяд в живописно селце. По време на храненето тя била толкова изумена от отличния вкус на местното вино, че решила да се срещне с автора на напитката, Филип Троа, и да разбере тайната от него. Фермерът признал, че всяка сутрин обсипва гроздето със страстни целувки. И предложил на херцогинята да опита неговата авторска рецепта върху себе си! Хората мълчат как е завършила тази история, но в крайна сметка светът научил за чувствен любовен ритуал, който французите поетично наричат ​​„целувката на душите“.

Концепцията за „френска целувка“ се появява в началото на 1900-те... сред британците: като описание на един от аспектите на културата, свързан изключително с плътските удоволствия. Във Франция ласките с език били наричани „целувки на душите“. Вярвало се, че тогава душите се сливат в едно и затова влюбените се чувстват толкова добре.

Рекордът

Най-дългата целувка в света, регистрирана в Книгата на рекордите на Гинес, е продължила 58 часа 35 минути и 58 секунди. Впечатляващ запас от чувства, сила, издръжливост, зашеметяваща тренировка за оралните мускули!

Няколко двойки от Тайланд са участвали в състезанието. Според правилата влюбените е трябвало да се целуват прави, без да се разсейват от други неща. Дори докато спят, ядат и ходят до тоалетната! Най-упорити са били съпрузите Екачай и Лаксана Тиранарат: почти 60 часа.

Не са задължителни

Въпреки, че живеем в технологичния и напреднал 21-ви век, в някои страни френските целувки все още са забранени. Например, страните от арабския свят не одобряват публичните прояви на обич: там може да влезете в затвора, ако се целунете „с език“ на улицата. А някои хора изобщо се справят без целувки. Например, маорите в Нова Зеландия си потриват носовете в романтичен импулс.

Страстната целувка изгаря около 26 ккал в минута. Това означава, че можете да получите някои спортни ползи от това приятно занимание (макар и малки).

Полезни функции

Редовните целувки повишават либидото. Учените, наблюдавайки връзките на няколко двойки, установили, че френските целувки увеличават сексуалното желание при жените. Всичко е свързано със слюнката, чрез която партньорите обменят себум и хормони. Целувките са полезни и за зъбите - потокът от слюнка създава своеобразен антибактериален „душ“ в устната кухина.

Жителите на северозападните райони на Съединените щати се целуват средно по 5,5 пъти на ден. Резултат, явно достоен за следване!

Жените използват целувките, за да изберат подходящ партньор, а мъжете ги смятат за по-важни от секса. Учените са установили, че едно момиче целува средно 17,5 момчета, а едно момче - 24 момичета, преди да срещне истинската любов. Е, статистиката е условно нещо, но все пак...

Френската целувка задейства повече от 146 мускула: 34 лицеви и 112 постурални (поддържащи тялото в изправено положение). Това е истинска тренировка, която помага за поддържане на тонуса на кожата и забавя процеса на стареене.

Писателката Шерил Киршенбаум твърди в книгата си „Науката за целувките“, че „френските целувки“ са навлезли в английския език около 1923 г. Киршенбаум също така смята, че именно военнослужещите са помогнали за популяризирането на практиката на целуване с език след завръщането си от Европа. В резултат на това френските целувки стават още по-разпространени след Втората световна война.

