„Адванс Грийн Енерджи“ АД представя най-голямото локално съоръжение за съхранение на електроенергия в ЕС

На 16 септември 2025 г. (вторник) от 11:00 ч. в хотел „Интерконтинентал София“, „Адванс Грийн Енерджи“ АД ще представи резултатите от реализирането на мащабния проект за изграждане на локално съоръжение за съхранение на електроенергия (BESS) с капацитет 496.396 MWh и инсталирана мощност от 124 MW, находящо се в гр. Ловеч. Инвестицията на проектното дружество „Адванс Грийн Енерджи“ АД е в изпълнение на договор № BG-RRP-4.034-0107-C01, финансиран по процедура BG-RRP-4.034 „Национална инфраструктура за съхранение на електроенергия от възобновяеми източници“ чрез Механизъм за възстановяване и устойчивост (МВУ).

На събитието са поканени и се очаква да присъстват представители на Европейската комисия в България, както и на Министерството на енергетиката.

Съоръжението за съхранение на електроенергия е разположено в „Индустриален парк Балкан“, бул. „Мизия“ № 1, гр. Ловеч, и е присъединено към първата и единствена до момента лицензирана затворена разпределителна мрежа в България. Това го прави ключов елемент в развитието на модерна и устойчива енергийна инфраструктура в страната.

Проектът включва батерии, инвертори, трансформаторни станции, системи за управление и окабеляване, а по инсталиран капацитет представлява едно от най-големите локални съоръжения за съхранение , които са въведени в експлоатация в Европейския съюз към момента.

Изграждането му бе завършено в рамките на само 6 месеца, а на 30 април 2025 г. съоръжението получи Разрешение за ползване № СТ-05-236. Това е и най-голямата инвестиция в Община Ловеч за последните години — регион с ниска степен на индустриализация и високи нива на безработица, което придава допълнителна социално-икономическа значимост на проекта.

Тази публикация е създадена в изпълнение на договор BG-RRP-4.034-0107-C01 „Изграждане и въвеждане в експлоатация на съоръжение за съхранение на електрическа енергия“, процедура BG-RRP-4.034 „Национална инфраструктура за съхранение на електроенергия от възобновяеми източници “, финансирана чрез МВУ. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от крайния получател „Адванс Грийн Енерджи“ АД.