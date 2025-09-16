Войната в Украйна:

„Адванс Грийн Енерджи“ АД представя най-голямото локално съоръжение за съхранение на електроенергия в ЕС

„Адванс Грийн Енерджи“ АД представя най-голямото локално съоръжение за съхранение на електроенергия в ЕС

На 16 септември 2025 г. (вторник) от 11:00 ч. в хотел „Интерконтинентал София“, „Адванс Грийн Енерджи“ АД ще представи резултатите от реализирането на мащабния проект за изграждане на локално съоръжение за съхранение на електроенергия (BESS) с капацитет 496.396 MWh и инсталирана мощност от 124 MW, находящо се в гр. Ловеч. Инвестицията на проектното дружество „Адванс Грийн Енерджи“ АД е в изпълнение на договор № BG-RRP-4.034-0107-C01, финансиран по процедура BG-RRP-4.034 „Национална инфраструктура за съхранение на електроенергия от възобновяеми източници“ чрез Механизъм за възстановяване и устойчивост (МВУ).

На събитието са поканени и се очаква да присъстват представители на Европейската комисия в България, както и на Министерството на енергетиката.

Съоръжението за съхранение на електроенергия е разположено в „Индустриален парк Балкан“, бул. „Мизия“ № 1, гр. Ловеч, и е присъединено към първата и единствена до момента лицензирана затворена разпределителна мрежа в България. Това го прави ключов елемент в развитието на модерна и устойчива енергийна инфраструктура в страната.

Проектът включва батерии, инвертори, трансформаторни станции, системи за управление и окабеляване, а по инсталиран капацитет представлява едно от най-големите локални съоръжения за съхранение , които са въведени в експлоатация в Европейския съюз към момента.

Изграждането му бе завършено в рамките на само 6 месеца, а на 30 април 2025 г. съоръжението получи Разрешение за ползване № СТ-05-236. Това е и най-голямата инвестиция в Община Ловеч за последните години — регион с ниска степен на индустриализация и високи нива на безработица, което придава допълнителна социално-икономическа значимост на проекта.

Тази публикация е създадена  в изпълнение на договор BG-RRP-4.034-0107-C01 „Изграждане и въвеждане в експлоатация на съоръжение за съхранение на електрическа енергия“, процедура BG-RRP-4.034 „Национална инфраструктура за съхранение на електроенергия от възобновяеми източници “, финансирана чрез МВУ. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от крайния получател „Адванс Грийн Енерджи“ АД.

Антон Иванов
