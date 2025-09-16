Нова среща между Тръмп и Зеленски, ето кога

Президентът на САЩ Доналд Тръмп вероятно ще се срещне с украинския си колега Володимир Зеленски следващата седмица. Това съобщи държавният секретар Марко Рубио. Той се надява да посредничи за сключването на мирно споразумение с участието на руския диктатор Владимир Путин. "Тръмп е провел многократни разговори с Путин, многократни срещи със Зеленски, включително вероятно отново следващата седмица в Ню Йорк, където лидерите се събират за Общото събрание на ООН", каза Рубио.

Среща Рубио и Лавров

Евентуална среща между американския държавен секретар Марко Рубио и руския външен министър Сергей Лавров в кулоарите на юбилейната 80-а сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк се обсъжда и шансовете за провеждането ѝ са големи. Това каза руският заместник външен министър Сергей Рябков.

"В процес на обсъждане сме. Смятам, че шансовете са големи", отговори дипломатът в отговор на журналистически въпрос по темата.

Руският диктатор Владимир Путин е назначил Лавров за ръководител на руската делегация за тазгодишната сесия на Общото събрание на ООН.

Рябков изрази също надежда, че поредна руско-американска среща за изглаждане на дразнителите в отношенията може да се състои до края на есента. "Все пак, ако говорим за някакви времеви рамки, се ориентираме да се постараем да проведем подобно мероприятие поне до края на есента", каза заместник-министърът.

По думите му, евентуална среща в този формат се е отлагала вече няколко пъти, а причините не се свеждат само до организационни, логистични проблеми и несъвпадение на графиците.