Чехия засилва защитата на Полша

Чехия е изпратила три вертолета Ми-171Ш, те вече са се приземили в източната част на Полша. Летателните машини са прехвърлени с цел да подпомогнат отбраната в източната част на НАТО в отговор на нахлуването на руски дронове на територията на Полша, съобщи Ceske Noviny. По данни на чешката армия вертолетното подразделение ще действа в Полша в продължение на няколко месеца, а главната му задача е да укрепи полските въоръжени сили в задачите им по защита на въздушното пространство. Решението на министерството на отбраната на Чехия бе взето на 10 септември 2025 г.

Разузнаване

"Три дни по-късно един от вертолетите разузна местата на дислокация на подразделенията. На 14 септември 2025 г. три вертолета излетяха в Полша.", съобщиха от чешкото военно министерство. По думите на командира на Оперативното командване на чешката армия присъствието на вертолетното подразделение в Полша е важна крачка в рамките на сътрудничеството на Алианса.

"Това потвърждава готовността на Чехия да съдейства активно за осигуряването на сигурността в региона.", се казва още в съобщението. Вертолетите ще помогнат на полската армия да защитават страната от нисколетящи дронове.

Военнослужещи

Министърът на отбраната на Чехия Яна Чернохова заяви, че се очаква изпращането до 150 чешки военнослужещи за срок до ти месеца. Припомняме, че на 12 септември генералният секретар на НАТО Марк Рюте съобщи, че Алиансът започва операция "Източен страж" за засилването на отбраната на източния фланг на Европа в отговор на нахлуването на руски дронове в Полша в нощта на 10 септември. В рамките на операцията страните от НАТО изпращат в Полша различна бойна техника.

