След като министърът я поиска: Директорът на ВиК-Ловеч подаде оставка

Директорът на ВиК - Ловеч Данаил Събевски е подал оставка, съобщи Нова телевизия. Това се случва след искане на министъра на регионалното развитие Иван Иванов. Като причина бе изтъкната липсата на съгласуване, планиране и координация по обявяване на воден режим в Ловеч. Очаква се постът да заеме заместник-директорът на дружеството Йордан Досев.

Без вода

И в Ловеч въведоха режим на водата. Причината е продължителното засушаване и силното намаляване на дебита от водоизточниците на града. Водоподаването ще бъде осигурено за града от 6:00 до 23:00 часа, като за квартал "Гозница" от 6:30 до 23:30 часа. В квартал "Продимчец" няма да има режим. Въвеждат се и други ограничения – забранява се ползването на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства.

От началото на лятото до сега в няколко населени места в общината и областта е въведен воден режим.

Днес премиерът Росен Желязков свика първо заседание на Националния борд по водите в изпълнение на решението на Народното събрание от 3 септември 2025 година относно предприемане на спешни мерки за преодоляване на водната криза в страната. В рамките на заседанието ще бъдат набелязани най-спешните мерки във възможно най-кратки срокове, които бордът ще предприеме.