Хлебарките ще изчезнат за 1 нощ от дома ви - трябват ви само 4 съставки

Хлебарките са истинска напаст, но има доказан метод, който опитните домакини препоръчват дори в най-тежките случаи на нашествие на тези вредители. След първото приложение на този метод хлебарките изчезват, а резултатът от неговото приложение трае месеци. Ето какво включва този изпитан метод, с чиято помощ ще се отървете от тези досадни вредители само за една нощ.

Топ трик на опитните домакини за бързо и ефективно решаване на проблема с хлебарките

Домакините, които прилагат този метод, споделят, че той е толкова прост, че всеки може да се справи с него. Всички необходими съставки могат да се намерят във всяка кухня, а цената им е повече от достъпна. При смесването на тези евтини и достъпни съставки се получава мощна смес, която дава ефект, по-силен от всяко закупено от магазина лекарство или капан. За приготвянето на сместа ще ви е необходима само салфетка или малък лист хартия.

7 начина бързо да се отървете от хлебарките, преди да са превзели дома ви

Изсипете чаена лъжичка сода бикарбонат на ръба на салфетката - тази съставка има пагубен ефект върху организма на хлебарките и усилва ефекта на другите компоненти. Содата трябва да се разпредели на тънък слой, а хартията да се навие на руло.

След това добавете люспи от лук - те съдържат естествени фитонциди, които отблъскват насекомите. Хората едва усещат миризмата на лючените люспи, но хлебарките не могат да я понасят, дори от разстояние. Смачкайте леко люспите и ги поставете във вътрешността на салфетката.

Следващата стъпка е добавянето на дафинов лист, напоен с трапезен оцет. Не разреждайте оцета с вода: концентрираният аромат активира всички съставки и засилва ефекта им. Достатъчно е да държите листа в течността за няколко минути, след което да го поставите върху лучената кора и внимателно да увиете всичко заедно.

Отървете се от хлебарките завинаги с тези природни средства

Поставете готовия „капан“ на места, където хлебарките се появяват най-често - например под мивката или зад хладилника. Една салфетка е достатъчна дори за голяма кухня.

Ароматът на съставките се разпространява бързо и насекомите бягат не само от вашия апартамент, но и от съседните. Този метод е прост, безопасен и изключително ефективен. Без химикали, без разходи и хлебарките ще напуснат дома ви.

При борбата с хлебарките е важно да знаете, че те могат да оцелеят дълго време без храна, но не и без вода. Невъзможно е напълно да се блокира достъпът на тези вредители до канализационната система, но е важно да се вземат предпазни мерки - да избърсват мивката и чиниите до сухо и своевременно да се поправят течащите тръби.

Тези вредители се хранят с храна, боклук и трохи, така че чистотата е от решаващо значение при борбата с тях. Почистете старателно не само видимите повърхности, но и труднодостъпните места- под шкафовете, зад печката, на горните рафтове и етажерките.

