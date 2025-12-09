Истинската причина да плачем, когато режем лук, ще ви изненада

Рязането на лук изглежда безобидно... докато очите ви не започнат да парят и да сълзят. Това често срещано явление не е признак на свръхчувствителност, а истинска химическа защитна реакция, перфектно организирана от зеленчука. Ето какво всъщност се случва, когато режете лук.

Защитен механизъм... срещу естествените си врагове

Лукът принадлежи към семейство Алиум, подобно на чесъна и шалота. За да се предпази от животни или насекоми, които биха могли да се опитат да го гризат, той е развил химическа защитна система.

Когато един лук е цял, всичко е под контрол. Но веднага щом се разреже, клетките му се разрушават, освобождавайки ензими, които задействат верижна реакция.

Химическата реакция произвежда дразнещ газ

Когато клетките се разкъсат, ензим, наречен алииназа, влиза в контакт със серните молекули. Заедно те произвеждат летливо съединение, наречено син-пропанетиал-S-оксид, по-просто известно като лакриматорен фактор.

Този газ бързо се разпространява във въздуха и достига до очите. Там той реагира с водата в сълзите, за да образува сярна киселина... с много ниска концентрация, но достатъчно дразнеща, за да причини:

изтръпване;

усещане за парене;

производство на рефлекторни сълзи за изхвърляне на газовете.

В действителност, очите ти не плачат от тъга, а за да се защитят!

Защо някои сортове парят повече от други?

Не всички видове лук имат еднакво съдържание на серни съединения. Като цяло:

жълтите лукчета са най-дразнещи;

белият лук е малко по-малко дразнещ;

сладкият лук (като този от Севен или Видалия) съдържа по-малко сяра и следователно произвежда по-малко сълзи.

Условията за отглеждане (вид почва, климат, зрялост) също играят роля.

Как да избегнем плача? Наистина ефективни съвети

Въпреки че химическата реакция не може да бъде напълно предотвратена, някои действия могат да намалят количеството отделен газ:

охладете лука за 30 минути: студът забавя ензимната активност;

използвайте остър нож: той смачква клетките по-малко, следователно произвежда по-малко газове;

рязане на лука под капак или близо до течение: по този начин газът се отдалечава от очите ви;

изплакнете лука под вода, след като го обелите: част от серните съединения се елиминират.

Да плачем, докато режем лук, е напълно нормално; просто очите ни се защитават. Напълно здравословен механизъм, макар и понякога досаден.

В крайна сметка лукът не е „зъл“, а просто добре защитен. Той прави това, което природата го е научила, а ние просто сме попаднали на пътя на химията, която съдържа.

С няколко прости трика можем да намалим дразненето и да си спестим сълзите. А ако все пак се разплачете, знайте, че това е нормална реакция и знак, че очите ви си вършат работата – да ви защитят.

