Как да изчистите кармичния си дълг тази пролет

Пролетното равноденствие бележи началото на нова астрологична година, момент, в който енергията се измества от размисъл към действие. Но изчистването на кармичния дълг не се случва за един ден. То се случва в следващите стъпки, в изборите, които правите, след като вратата се отвори. Защото истината е, че вашият кармичен дълг не се отнася за отношенията ви с другите хора.

Това е енергийният дълг, който дължите на себе си за всеки път, когато сте изоставили истината си, заглушили сте нуждите си или сте останали в нещо, което ви е струвало повече, отколкото ви е дало. И сега, в този нов цикъл, вие сте помолени да го изчистите, не чрез сила, а чрез осъзнаване. Ето как се случва това.

1. Спрете да питате „Защо“

Прекарали сте достатъчно време, опитвайки се да разберете хората, които са ви наранили, преигравайки разговори, анализирайки поведението и търсейки обяснения, които биха направили всичко това да има смисъл. Но това търсене може да се превърне в собствен цикъл.

В един момент въпросът спира да ви служи. Това ви държи обвързани с миналото, с действията им, с нещо, което вече не изисква вашата енергия. Важното сега не е защо се е случило, а къде избирате да отидете след това.

Изчистването на тази част от вашия кармичен дълг означава да преместите фокуса си от обяснение към присъствие. От „Защо се случи това?“ към „Какво избирам сега?“

2. Освободете се от оцеляващата версия на себе си

Има избори, които сте направили, когато сте се опитвали да оцелеете. Версии на себе си, които са толерирали повече, приемали по-малко и са оставали в ситуации, защото все още не са чувствали, че имат друга възможност. И дълго време може би сте се осъждали за това. Но тези осъждания ви държи заседнали.

Не можете да еволюирате отвъд версия на себе си, която все още наказвате. Не можете да влезете в нов цикъл, докато носите вина за тази, която ви е довела дотук.

Изчистването на този дълг означава да признаете, че сте направили това, което е трябвало да направите по това време, и да си позволите да продължите напред, без да влачите тази тежест зад себе си.

3. Спрете да се представяте за собствена стойност

Ако все още се опитвате да докажете стойността си на хора, които ви разбират погрешно, пренебрегват ви или ви приемат само условно, вие продължавате същия модел в нова глава. И така се повтарят кармичните цикли.

Никога не е било предназначено да заслужите мястото си, като се пренапрягате. Никога не е било предназначено да убеждавате хората в стойността си. Колкото повече оставате в тази динамика, толкова повече засилвате убеждението, че стойността ви е нещо, за което трябва да се договаря.

Изчистването на тази част от кармичния ви дълг означава да се откажете изцяло от представянето. Това означава да изберете среда, взаимоотношения и пространства, където сте посрещнати, а не оценени.

4. Изберете себе си в реално време

Тук всичко се променя. Кармичният дълг не се изчиства само чрез размисъл. Той се изчиства чрез действие. Чрез моментите, в които избирате различно от преди. Където говорите, вместо да мълчите. Където се отдалечавате, вместо да се пренапрягате. Където уважавате себе си, вместо да се изоставяте.

Това не е едно голямо решение. Това е поредица от малки. И всеки път, когато избирате себе си, вие запълвате пропастта между това, което сте били, и това, в което се превръщате.

