Как да използвате кестени като мощен амулет и защита от негативна енергия

Това мощно и величествено дърво, което може да достигне голяма височина и да живее хиляди години, се добива от хиляди години заради плодовете си - кестена. Понякога кестените са били пренебрегвани като овощни дървета, които не си струва да се берат, и са ставали жертва на паразити. Други култивират кестена, за да правят засадени марони или кестенов крем.

Как се приготвят печени кестени на фурна

Кестенът ( Castenea sativa ), от семейство Букови (Fagaceae), е бил наричан от гърците „жълъдът на Зевс“. За келтите кестенът е бил смятан за пазител на хората и животните в края на всяка година. Голите му, извити корени го правят символ на нова животворна енергия.

Ботаническото наименование на кестена, castanea sativa , идва от Кастанис, древен град в Турция. Този овощен вид, произхождащ от Анатолия, е внесен в Севен от римляните. Бързият му растеж е свързан със способността му да произвежда стърготини, с други думи, да расте отново след отсичане, което позволява на гората да се регенерира с висока скорост.

Още: Кестените - скритата супер храна на есента

Есента е сезон, богат на различни символи. Според общоприетото поверие , есенният символ изглежда незабележим, но всъщност е пълен с магически свойства. Става въпрос за кестена - есенен плод, който може да направи чудеса срещу негативната енергия - достатъчно е само да имате кестен вкъщи.

Кога се слагат кестени под възглавницата

Също така, според преданията от нашата традиция, хората са носили кестени в джобовете на палтата си през цялата зима, за да избегнат болести, а жените са ги държали в гардероба под дрехите и спалното бельо, докато днес някои хора все още ги носят в халатите, колите или чантите си.

Този есенен символ има много магически свойства. Например, в полската традиция се смята, че кестенът може да привлече пари , да осигури добър сън и да предпази от негативна енергия.

Всичко, което трябва да направите, е да намерите кестен на улицата - и той трябва да е с цялата си, невредима черупка. След това го занесете вкъщи и го счупете, извадете плода на кестена и го скрийте под леглото. И така той ще ви предпази от лоша енергия.

Още: С тази крем супа от кестени идва вкусът на есента

Конските кестени са ценени в цяла Европа от векове, не само като символи на есента, но и като предмети, изпълнени с природна сила. В езическите и народните вярвания те често се свързват с:

Защита и предпазване: Някога хората са носели кестени в джобовете си, за да се предпазват от болести, лош късмет и нежелани духове. Вярвало се е, че те абсорбират негативността и действат като естествен щит.

Устойчивост и сила: Твърдите им, полирани черупки символизират издръжливост и способността да се издържат на изпитания, както физически, така и духовни.

Заземяваща енергия: Като семена на могъщо дърво, кестените ни връщат в земята и ни напомнят за цикличния характер на живота, смъртта и прераждането.

Още: Как да съхраним кестени за зимата

Сезонен баланс: Появявайки се през есента, те ни напомнят да се подготвим за по-тъмните месеци, да съберем сили и да създадем безопасни и свещени пространства.

Венецът от конкер: Талисман за защита

Един от най-красивите начини да внесете енергията на конските кестени в дома си е като изработите защитен венец. Това е повече от сезонна декорация – това е талисман, изтъкан с намерение.

Защо венец?

Още: Как най-лесно се белят кестени

Кръгът отдавна е свещен символ в езическите практики, представляващ цялост, вечност и цикличното смяна на сезоните. Като оформите кестени във венец, вие обединявате техните защитни качества с енергията на кръга, създавайки силна защита за вашето домакинство.