Войната в Украйна:

Шокиращо: 27-годишен играч на Реал Мадрид обмислял да спре с футбола

08 октомври 2025, 14:23 часа 313 прочитания 0 коментара
Шокиращо: 27-годишен играч на Реал Мадрид обмислял да спре с футбола

27-годишният защитник на Реал Мадрид Едер Милитао в момента е в националния тим на Бразилия за приятелските мачове с Република Корея и Япония, като призна пред местните медии, че е обмислял да прекрати кариерата си заради тежките контузии.

Милитао искал да се откаже заради тежките контузии

"След втората ми контузия ми минаха много неща през главата. Мислех да спра с футбола, защото не е лесно, но с помощта на съпругата ми, дъщерите ми и съотборниците днес съм тук и искам да играя добре", заяви Милитао.

Още: Звезда на Реал с емоционална изповед: Анчелоти ми помогна в много труден период

Едер Милитао

"Бяха две трудни години с две много тежки контузии. Втората я приех по друг начин, защото вече познавах процеса. Не е лесно, нужда е да си много привързан към семейството си, към Господ. Липсва ти рутината, тренировките. Вместо това си вкъщи и си зависим от чужда помощ. Благодаря на Господ, че се възстанових и се върнах на високо ниво", смята той.

Милитао скъса през 2023 кръстни връзки на лявото коляно в мача срещу Атлетик Билбао. През ноември 2024 той скъса вътрешна кръстна връзка на дясното коляно със засегнат менискус. 

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Тежък удар по Ливърпул – звезда пропуска най-важната част от сезона

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Реал Мадрид Едер Милитао информация 2025
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес