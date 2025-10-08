Цената на природния газ в Европа продължава да расте

Цените на ноемврийските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия са 32,965 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 13 часа българско време.

Днешната търговия започна от равнище 33,400 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при 33,246 евро за мегаватчас.

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 8 октомври, е 64,07 лева за мегаватчас, като поскъпва с 2,69 на сто.

В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 62,40 лева за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 64,07 лева за мегаватчас.

