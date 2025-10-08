Войната в Украйна:

Цената на природния газ в Европа продължава да расте

08 октомври 2025, 14:21 часа 304 прочитания 0 коментара
Цената на природния газ в Европа продължава да расте

Цените на ноемврийските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия са 32,965 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 13 часа българско време.

Днешната търговия започна от равнище 33,400 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при 33,246 евро за мегаватчас.

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 8 октомври, е 64,07 лева за мегаватчас, като поскъпва с 2,69 на сто.

Още: Цената на природния газ в Европа тръгна нагоре

В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 62,40 лева за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 64,07 лева за мегаватчас.

КЕВР определи новата цена на природния газ

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Природен газ цена на газа газов хъб Балкан газова борса информация 2025
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес