Как да се отървете от плъхове и мишки без химия: 6 метода, които наистина работят

Нашествието на гризачи през есента е истински проблем за мнозина, но има екологични методи за борба с тях. С настъпването на есенните студове, плъховете и мишките започват активно да търсят подслон и храна в домовете, превръщайки се в истински проблем за стопаните им. Използването на токсична отрова обаче не е необходимо. Експертите са определили шест прости, безопасни и екологични начина за отблъскване на гризачи, използвайки миризми, които те просто мразят.

Плъховете и мишките имат остро обоняние, така че силните и остри миризми са основният им враг. Естествените методи за борба с гризачите се основават на този принцип.

Плъховете ще изчезнат от дома ви с 4 мощни природни съставки

Ето списък с инструменти, които ще ви помогнат да защитите дома си от неканени гости.

Народни методи за борба с плъхове и мишки

Етерични масла. Маслата от мента, евкалипт, цитронела и лавандула работят най-добре. Накиснете памучни тампони в маслото и ги поставете на потенциални места за обитаване на гризачи: под мебели, в гардероби, в мазето или в гаража.

Подправки и билки. Някои подправки са непоносими за плъхове. Поставете карамфил, сушени дафинови листа или щипка черен пипер в проблемните зони.

Чесън и лук. Острата миризма на тези зеленчуци е едно от най-лошите неща за гризачите. Просто поставете няколко парчета пресен лук или счукан чесън близо до дупки или пукнатини.

Лесни начини да се отървете от плъхове в къщата и на вилата завинаги

Оцет и амоняк. Киселата миризма на оцет и острия амоняк също са ефективни репеленти против плъхове. Внимание: Използвайте този метод с повишено внимание, ако имате домашни любимци, тъй като тези миризми могат да бъдат вредни за тях.

Репелентни растения. Ако живеете в частен дом, засадете растения, отблъскващи гризачи, по периметъраму. Те са особено предпазливи към ментата, но също така избягват невен, нарциси, хризантеми, розмарин и лавандула.

Ултразвукови устройства. Тези устройства излъчват високочестотни вълни, които са нечути за хората, но са изключително дразнещи за плъхове и мишки, карайки ги да напуснат зоната. За най-добри резултати експертите препоръчват периодично преместване на устройствата, за да се предотврати свикването на гризачите със звука.

Плъховете могат лесно да проникнат през пяна и бетон, така че е добра идея да подсилите пукнатините с метална мрежа с фина мрежа. Диаметърът на телта трябва да е най-малко 2 мм, а ширината на мрежата - до 5 мм. Самата мрежа може да се използва като рамка и след това да се покрие с разтвор - например бетон, уплътнител, шпакловка или пяна.

Как да държите плъховете и мишките далеч от къщата си