Най-важните новини за деня: 14 октомври 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 14 октомври 2025 г.

БОРИСОВ БЕСЕН СЛЕД ВОТА В ПАЗАРДЖИК: НЕ ВИЖДАМ НИКАКВО МЯСТО НА ГЕРБ В ТОВА УПРАВЛЕНИЕ (ВИДЕО)

"Не виждам никакво място на ГЕРБ в това управление. Никакво. Така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира тежкия спад в подкрепата за партията си в Пазарджик, където ГЕРБ падна от втора на шеста политическа сила, губейки около 24% от гласовете. "Видно е, че от тази сглобка ГЕРБ се класира на шесто място", заяви Борисов пред партийния актив в централата на партията, като изказването му беше излъчено на живо във Facebook.

ПЕЕВСКИ КЪМ БОРИСОВ: ГОТОВИ СМЕ ДА ПОЕМЕМ ОТГОВОРНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО

Лидерът на ДПС Ново начало Делян Пеевски даде ясна заявка, че желае да влезе официално в управлението на България. Това стана след малко повече от час, след като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов изригна вербално и постави под въпрос сегашното управление - по-точно участието на ГЕРБ в него - Още: Борисов бесен след вота в Пазарджик: Не виждам никакво място на ГЕРБ в това управление (ВИДЕО)

МОЖЕ ЛИ ПЕЕВСКИ ДА ОВЛАДЕЕ ГЕРБ ПРЕЗ МЕСТНАТА ВЛАСТ: ГОВОРИ СВЕТЛИН ТАЧЕВ (ВИДЕО)

Може ли Пеевски да овладее ГЕРБ през местната власт? На този въпрос в предаването Студио Actualno и в контекста на резултатите от частичните местни избори в Пазарджик, спечелени от ДПС - “Ново начало“ на Делян Пеевски, отговори политологът от агенция “Мяра“ Светлин Тачев: “Това, което виждаме и което можем да направим като извод, е походът на Делян Пеевски към местната власт. Той започна с овладяването на кметовете на хората около Доган, разшири се към кметове на други политически сили и областен управител от ГЕРБ, и един кмет, мисля, че от ПП-ДБ също премина към ДПС - “Ново начало“. И това е първият път, в който виждаме какво може да направи на местни избори.

ОКОНЧАТЕЛНО: 52 МЛН. ЛВ. НАШИ ПАРИ ЩЕ СЕ ПЛАЩАТ ЗАРАДИ АНТИКОРУПЦИОНЕН ПРОВАЛ С КТБ

Антикорупционната комисия, водена засега временно от Антон Славчев, окончателно се провали в опита си да не плаща съдебна такса, която е около три пъти по-голяма от годишния ѝ бюджет. При това, таксата трябва да бъде платена, защото самата комисия се отказа от свой иск за запор на имущество за 1,3 млрд. лева по дело за КТБ. Делото попадна в годишния обзор на неправителствената организация Антикорупционен фонд (АКФ) като пример колко неефктивна е работата на въпросната комисия, която трябва да бори корупцията по високите етажи на властта в България - Още: Ново начало с корупцията: Колко точно милиона плащаме от джобовете си за плачевен резултат (II част)

САРАФОВ ПОИСКА ОТВОД НА СЪДИЯ ОТ ДЕЛО ЗА АРХИВА НА ПЕПИ ЕВРОТО

Борислав Сарафов е поискал отвод на съдия Мирослава Тодорова, на която е разпределено делото по жалбата на сдружение "БОЕЦ" срещу отказа да се образува разследване по сигнала за т.нар. архив на Петьо Петров – Еврото. Гражданската организация на Георги Георгиев настоя спецпрокурорът Даниела Талева да провери данни за евентуални престъпления, извършени от Сарафов, свързани с изтеклия архив. През юни Талева отказа да образува досъдебно производство, като аргументира решението си с липса на достатъчно данни за престъпление в предоставените материали.

РУНД ПОРЕДЕН: РАДЕВ С ВЕТО СРЕЩУ ОТНЕТИТЕ МУ ПРАВОМОЩИЯ ЗА ДАНС

Президентът Румен Радев върна за ново обсъждане в Народното събрание приетия на 2 октомври Закон за изменение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), с който правомощието по назначаване или освобождаване на председателя на агенцията се възлага на парламента, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Припомняме, че промяната стана по инициатива на управляващото мнозинство.

ЧЕРВЕНАТА ЛИНИЯ В БЮДЖЕТ 2026: ЕКСПЕРТИ ИСКАТ ДА СЕ СЛОЖИ КРАЙ НА ПИЛЕЕНЕТО НА ПАРИ

Трябва да се контролират ръстовете на заплатите в бюджетната и публичната сфера в подготовката на Бюджет 2026. Затова настоя пред БНТ председателят на Общото събрание на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. По думите му от няколко години страната се движи по една траектория, по която ако продължи да се движи, ще падне в пропастта. В края на 2025 г. България ще вземе 19 млрд. лв. нов дълг и отнесено към 200 млрд. лв. БВП, новият дълг ще е 6%, отчете Васил Велев. Това подклажда инфлацията и внася голяма несправедливост, добави той.

КЗК Е УСТАНОВИЛА НАДЦЕНКИ ДО 90 НА СТО ПРИ ЦЕНИТЕ НА ХРАНИТЕ

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е установила при свой анализ, че в месеците юни, юли и август няма покачване на цените на основни хранителни продукти в големите търговски вериги. В същото време обаче данните сочат, че маржът на надценка варира между 50 и 90 на сто. Това съобщи председателят на КЗК Росен Карадимов на Годишната среща на местните власти в Албена.

ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ИСКАТ ОСТАВКАТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИЯ МИНИСТЪР: ЕТО КАКВИ СА ПРИЧИНИТЕ

„Най-демократичното нещо, което можеш да направиш, е да кажеш какво искаш. Ние не казахме на земеделския министър г-н Георги Тахов сега да си подаде оставката, а Министерство на земеделието имаше три месеца за законодателни промени. Трябва да погледне това, което сме дали като законодателни промени и от какво има нужда земеделието, както и да каже дали е съгласен с това. Ако не е съгласен с нашите предложения, тогава да подаде оставка“. Това заяви пред БНТ Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводители.

УНИЩОЖЕНИЕ В КАЛИНИНГРАД И СЕВАСТОПОЛ: НАТОВСКИ ГЕНЕРАЛ ПРЕДУПРЕДИ РУСИЯ. КРЕМЪЛ СМЕНИ РЯЗКО РЕТОРИКАТА ЗА РАКЕТИТЕ "ТОМАХОУК" (ОБЗОР - ВИДЕО)

Напрежението между Русия и Запада продължава да расте с всеки изминал ден, а политическите послания от двете страни за евентуална бъдеща война в по-широк формат се трупат бързо. Ако Руската федерация реши да атакува страна от НАТО, нейните военни съоръжения в ексклава Калининград и Севастопол (на окупирания Крим) ще бъдат "унищожени в рамките на часове", заяви генерал Бен Ходжис, който е бивш командир на американската армия в Европа. В интервю за "Вот Так" той отбеляза, че сблъсък между Москва и Алианса няма да бъде подобен на войната в Украйна.

ЗА ДА СПРЕТЕ ПУТИН: СЪБЕРЕТЕ СМЕЛОСТ И НАКАЖЕТЕ НЕ САМО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Повече от три години и половина Владимир Путин залага политическото и личното си оцеляване на продължаващата война на Русия срещу Украйна. Войната е жизненоважна за задържането на Путин на власт и затова той ще я продължи, без да се съобразява с човешките и материалните загуби. Западните санкции няма да бъдат ефективни, докато не бъде затворена вратичката за руски петрол за съоръжения в Индия, Турция и Китай. Затварянето им е не само най-очевидният начин за прекратяване на войната на Русия, но може би ще се окаже и единственият.

НАЦИЯ, ОФОРМЕНА ОТ ВОЙНАТА: НЕРАЗБИРАНЕТО НА ИСТОРИЯТА СЪЗДАДЕ АГРЕСИВНИЯ МАНТАЛИТЕТ НА РУСНАЦИТЕ

"Когато преподавах в Москва, винаги оставах изумен от страстта на моите ученици към историята. Те знаеха подробно колко танка са били използвани в битката при Курск по време на Втората световна война, както и разликите в стратегията на командирите Жуков и Конев. Но не знаеха почти нищо за престъпленията на Сталин, за ГУЛАГ и за останалите граждански и външни войни, които страната им е водила." Това са думи на Марк Галеоти, английски историк и един от най-проницателните и известни експерти по Русия, от книгата му "Формирани от войната". Галеоти е специализиран основно в транснационалната престъпност и сигурността, свързани с Русия, той е почетен професор в Училището по славянски и източноевропейски изследвания към Лондонския университетски колеж и асоцииран сътрудник по евроатлантическа геополитика в Съвета по геостратегия, както и бивш старши асоцииран сътрудник в Кралския институт за отбранителни изследвания.

ЯДРЕНА ВОЙНА В ЕВРОПА Е НАПЪЛНО ВЪЗМОЖНА

Днес Европа се намира в ситуация, напомняща тази от 50-те години на миналия век. Тогава военно слаба и зависима от САЩ, тя можеше да се защити от нападение единствено с ядрени оръжия. Сега отново се усеща същата безизходица – макар и с нови измерения, пише швейцарското издание Neue Zürcher Zeitung.

ЗАГУБИ ЗА МИЛИОНИ: КРАДЦИ НА РУСКИ КНИГИ ВИЛНЕЯТ ИЗ БИБЛИОТЕКИТЕ В ЕВРОПА

Около 170 произведения на руски класически автори са били откраднати в цяла Европа в периода 2022–2023 г., причинявайки загуби от около 3.3 млн. долара, съобщава The Guardian. Според изданието кражбите са станали в библиотеки в Германия, Латвия, Литва, Полша, Финландия, Франция, Чехия, Швейцария и Естония. Повечето от откраднатите книги са с произведения на Александър Пушкин.