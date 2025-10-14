Войната в Украйна:

Михаел Шумахер даде "признак на живот" след ужасяващия инцидент преди 11 години

14 октомври 2025, 22:30 часа 183 прочитания 0 коментара
Феновете на моторните спортове получиха положителна новина за състоянието на великия Михаел Шумахер. През 2013 г., година след като се оттегли от спорта, легендата на Формула 1 претърпя ужасяващ инцидент, докато беше със сина си Мик във Френските Алпи. Той удари главата си в скала и веднага е откаран в болница. Там стана ясно, че 7-кратният шампион е получил мозъчна травма и претърпя две животоспасяващи операции. През лятото на 2014 година той бе поставен в медикаментозна кома.

Признак на живот от Михаел Шумахер

Семейството на Шумахер полага съзнателни усилия да запази високо ниво на конфиденциалност и има много малко актуализации за състоянието на германеца, освен факта, че той живее в Швейцария. Миналата година се появиха новини, че е присъствал на сватбата на дъщеря си Джина-Мария, но по-късно те бяха опровергани. Сега обаче френският журналист Стефан Л'Ермит вдъхна надежда около състоянието на легендарния пилот.

Според негова информация в последно време Шумахер може би е постигнал положителен напредък. Той разкри, че германецът е подписал каска за благотворително събитие по-рано тази година. Споделяйки своята теория за "Le Grand Recit", той казва: "Бих казал, че той не се справя добре, но може би се подобрява, защото по принцип не знаем нищо. Тази година той подписа каска за благотворително събитие. Дали съпругата му е държала ръката му? Не знаем точно, но това е първият път, когато имаме някакъв положителен знак, почти признак на живот."

Л'Ермит все пак подчертава, че е чул, че Шумахер все още не може да говори или да комуникира, но смята, че новината за подписаната каска може да е "първият положителен знак след инцидента му". В документалния филм на Netflix за Шумахер съпругата му Корина обясни, че той е "тук" и въпреки че е "различен" - самото му присъствие дава сила на близките му. Тя също така подчертава, че за нея е много важно той да може да продължи да се наслаждава на личния си живот, доколкото е възможно, поради което само тесен кръг от хора са посещавали Шумахер. Един от тях е бившият му съотборник във Ферари.

