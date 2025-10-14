Михаел Шумахер даде "признак на живот" след ужасяващия инцидент преди 11 години

Феновете на моторните спортове получиха положителна новина за състоянието на великия Михаел Шумахер. През 2013 г., година след като се оттегли от спорта, легендата на Формула 1 претърпя ужасяващ инцидент, докато беше със сина си Мик във Френските Алпи. Той удари главата си в скала и веднага е откаран в болница. Там стана ясно, че 7-кратният шампион е получил мозъчна травма и претърпя две животоспасяващи операции. През лятото на 2014 година той бе поставен в медикаментозна кома.

Признак на живот от Михаел Шумахер

Семейството на Шумахер полага съзнателни усилия да запази високо ниво на конфиденциалност и има много малко актуализации за състоянието на германеца, освен факта, че той живее в Швейцария. Миналата година се появиха новини, че е присъствал на сватбата на дъщеря си Джина-Мария, но по-късно те бяха опровергани. Сега обаче френският журналист Стефан Л'Ермит вдъхна надежда около състоянието на легендарния пилот.

Според негова информация в последно време Шумахер може би е постигнал положителен напредък. Той разкри, че германецът е подписал каска за благотворително събитие по-рано тази година. Споделяйки своята теория за "Le Grand Recit", той казва: "Бих казал, че той не се справя добре, но може би се подобрява, защото по принцип не знаем нищо. Тази година той подписа каска за благотворително събитие. Дали съпругата му е държала ръката му? Не знаем точно, но това е първият път, когато имаме някакъв положителен знак, почти признак на живот."

Л'Ермит все пак подчертава, че е чул, че Шумахер все още не може да говори или да комуникира, но смята, че новината за подписаната каска може да е "първият положителен знак след инцидента му". В документалния филм на Netflix за Шумахер съпругата му Корина обясни, че той е "тук" и въпреки че е "различен" - самото му присъствие дава сила на близките му. Тя също така подчертава, че за нея е много важно той да може да продължи да се наслаждава на личния си живот, доколкото е възможно, поради което само тесен кръг от хора са посещавали Шумахер. Един от тях е бившият му съотборник във Ферари.