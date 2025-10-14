Отиде си голямо име в музиката, носител на четири награди Грами (ВИДЕО)

Носителят на Грами Д'Анджело почина на 51-годишна възраст. Певец, известен с песни като Brown Sugar и Untitled (How Does It Feel), си отиде след боледуване от рак на панкреаса. Певецът, роден като Майкъл Юджийн Арчър, почина във вторник сутринта в дома си в Ню Йорк, след като страдаше от тежкото заболяване, потвърди семейството му пред Variety .

„Блестящата звезда на нашето семейство приглуши светлината си за нас в този живот... След продължителна и смела битка с рака, със съкрушено сърце съобщаваме, че Майкъл Д'Анджело Арчър, известен на феновете си по целия свят като Д'Анджело, си отиде, напускайки този живот днес, 14 октомври 2025 г.“, се казва в изявление на семейството му.

„Натъжени сме, че ни оставят само светлите спомени от него, но и сме вечно благодарни за наследството от изключително трогателна музика, която оставя след себе си. Молим ви да уважавате нашата скръб през този труден момент, но и ви каним всички да се присъедините към нас в скръбта за кончината му, като същевременно отпразнуваме дара на песента, който той остави на света“, отбелязаха още най-близките му хора.

Кой е Д'Анджело?

Д'Анджело изгрява на сцената през 1995 г. с дебютния си албум Brown Sugar, който съчетава класически R&B мелодии със звуците на хип-хопа и достига в Топ 10 с песента Lady. Следващият му албум, класиката от 2000 г. Voodoo, затвърждава статута му на един от бащите на олекотените, сърдечни звуци на нео-соул музиката. Той е едновременно влиятелен и неуловим, като не издава продължение на Voodoo чак до края на 2014 г., когато излиза третият му и последен албум Black Messiah.

Д'Анджело печели четири награди Грами през кариерата си, включително за най-добър R&B албум за Voodoo през 2001 г. и за Black Messiah през 2016 г. Той също така печели за най-добра R&B песен през 2016 г. за Really Love и най-добро R&B вокално изпълнение за Untitled (How Does It Feel), чийто музикален видеоклип – в който певецът се появява на пръв поглед гол на черен фон – превръща Д'Анджело в международен секс символ в началото на 2000-те.

Роден и израснал в Ричмънд, Вирджиния, Д'Анджело се увлича по музиката от ранна възраст. Започва да свири на пиано на тригодишна възраст, свирейки в църквата заедно с баща си, който е свещеник в местна църква. Той продължава да се изявява на местно ниво в различни групи, включително Three of a Kind, Michael Archer and Precise и Intelligent, Deadly but Unique (IDU).

Д'Анджело подписва договор със звукозаписната компания EMI през 1993 г., на едва 19-годишна възраст. На следващата година той постига своя пробив, когато е съавтор и копродуцент на песента от 1994 г. U Will Know за R&B супергрупата Black Men United, с участието на Ъшър, Брайън Макнайт, Ар Кели, Boyz II Men, Рафаел Саадик и Джералд Левърт. След бавния успех на Brown Sugar, Д'Анджело се бори с творческия блок и натиска на славата, често вземайки си дълги почивки от светлината на прожекторите.

Д'Анджело е оставил след себе си три деца. Майката на най-големия му син, соул певицата Анджи Стоун, почина по-рано тази година при автомобилна катастрофа на 63-годишна възраст.

Малко след новината за смъртта му, бивши сътрудници и артисти, повлияни от музиката му, отдадоха почит в социалните медии. „Кажете, че не е така, но току-що загубихме приятел, създател и легенда, Д'Анджело“, написа Бутси Колинс в X.

В статията си за X, певицата Доджа Кет похвали Д'Анджело като „истински глас на душата и вдъхновение за много брилянтни артисти от нашето поколение и поколенията, които идват“.

Певицата и автор на песни Джил Скот също отдаде почит на краля на нео-соула: „Никога не съм срещала Д'Анджело, но го обичам, уважавам го, възхищавам се на дара му“, написа тя в X. „Тази загуба БОЛИ!! Обичам семейството си, което е негово семейство. Много съжалявам. Почивай в мир, ГЕНИЙ.“