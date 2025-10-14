Вечеря, хотел и транспорт: Шефът на БФЛА предложи облаги на клубовете преди новото Общо събрание

Новоизбраният през лятото президент на Българската федерация по лека атлетика - Георги Павлов, предложи материални облаги на клубовете във връзка с предстоящото ново Общо събрание на централата. Новото ръководство на федерацията начело с Павлов, което бе избрано при скандални обстоятелства в началото на август, сега е готово да поеме разходите на делегатите за настаняване, вечеря и транспорт преди новото гласуване на 8 ноември.

Влиза ли ръководството на БФЛА в конфликт на интереси с делегатите преди Общото събрание?

Павлов използва личния си профил във Фейсбук, за да даде информация за предстоящото ново Общо събрание. А в поста си президентът на БФЛА написа следното: "Във връзка със събранието, БФЛА ще поеме разходите за една нощувка (на 7 ноември 2025 г.) и вечеря в гр. София за един представител от всеки клуб, който ще участва. Осигурен е и автобусен превоз от хотела до мястото на събранието на 8 ноември."

Материални облаги от ръководството на БФЛА към хората, които ще гласуват на изборите

Това предложение меко казано буди съмнения за конфликт на интереси, тъй като настоящото ръководство на БФЛА се явява страна в избора, който ще се гласува на Общото събрание. Ако същият този орган предлага материални облаги — дори под формата на нощувка, вечеря и транспорт — това може да се интерпретира като опит да се спечели благоразположение сред клубовете, които имат право на глас.

Клубовете и техните представители, които се възползват от това предложение, се поставят в ситуация да бъдат по-склонни да подкрепят настоящото ръководство, осигурило въпросните облаги. Подобни практики се считат най-малкото за етично спорни, тъй като поставят под съмнение називисимостта на вота. А публичното предлагане на подобни материални облаги показва или неразбиране на проблема, или демонстративно пренебрегване на етичните норми.

