Кризата с боклука застигна и "Ергенът: Любов в рая" (ВИДЕО)

Кризата с боклука в столичните квартали изглежда, че сякаш се е пренесла и във вилата на екзотичната дестинация, където се снима риалити форматът "Ергенът: Любов в рая". А ситуацията в имението, където живеят участниците по време на престоя си в Родос, предизвиква смесени чувства - от смях до възмущение. Във всеки един епизод можем да забележим, че в различните стаи цари истински хаос - от разхвърляни дрехи по леглата до пълна мивка с неизмити чинии. Сред палми, коктейли и романтични срещи, реалността в луксозната вила се оказа малко по-различна, отколкото изглежда на екран. Една от най-красивите и спокойни участнички – Кристина – неочаквано се озова в ролята на лична чистачка на своята приятелка Ана-Шермин.

Обща култура, но без обща хигиена

Претенциозната и самоуверена Ана-Шермин, която от самото си влизане в шоуто държи да бъде обгрижвана като истинска принцеса, категорично отказва да се занимава с каквито и да било домакински задължения. Изглежда, че нито миенето на чинии, нито изхвърлянето на боклук са неини приоритети в хигиенните навици, въпреки факта, че непрекъснато изтъква колко важна е "общата култура".

Още: Тихомир от "Ергенът: Любов в рая" разплака Хени с историята си (ВИДЕО)

От думите на Кристина и Габриела разбираме, че им е писнало да почистват след Шермин.

"Дойдох да поизчистя тази мизерия, защото очевидно никой друг няма да го направи. Шермин една чаша не е вдигнала. Обувките ѝ са разхвърляни из цялата къща. Не знам дали е такава и у тях", коментира юристката в епизода от петък вечер.

"Избърша масата, идва, яде, натроши всичко и стане. Така си е и у тях, защото си има прислужници да ѝ чистят", допълни Габи. "Да беше платила на някоя и тук, защото на мен още не е започнала да ми плаща", сподели Криси раздразнението си.

Докато двете шетаха из кухнята, Ана-Шермин си се наслаждаваше на бара навън и разказваше за пътешествията си до Филипините и Малдивите.

Още: Мъжкият спор в "Ергенът: Любов в рая" превърна Орлин в любимец на зрителите (ВИДЕО)