Как да си създадем навик да пием повече вода през деня

Случвало ли ви се е да осъзнаете чак вечерта, че почти не сте пили вода през целия ден? В забързаното ежедневие това се случва по-често, отколкото ни се иска. А всъщност хидратацията влияе пряко на енергията, концентрацията и тонуса ви. Как тогава да превърнете пиенето на вода в естествен навик?

Как да разпознаете, че тялото ви има нужда от повече течности

Жаждата е най-очевидният сигнал, но не е единственият. Понякога тялото подсказва, че има нужда от повече вода по много по-тих начин – с отпадналост, главоболие, сухота в устата, по-трудна концентрация или усещане, че нямате обичайния си тонус. Разбира се, тези признаци невинаги означават само дехидратация, но ако често стигате до края на деня с една-две чаши вода, вероятно организмът ви просто не получава достатъчно течности.

Добър ориентир е и цветът на урината. Когато е твърде тъмна, това често е знак, че трябва да пиете повече вода. Не е нужно да се вманиачавате в постоянно следене, но е полезно да обръщате внимание на тези малки сигнали.

Малки промени, които помагат да пиете вода по-често

Най-лесният начин да пиете повече вода е да я направите видима. Ако бутилката стои в чантата, в шкафа или някъде далеч от погледа ви, много по-лесно ще забравите за нея. Дръжте чаша или бутилка на бюрото, до леглото, в кухнята или на мястото, където прекарвате най-много време. Когато водата е пред очите ви, посягате към нея почти без да се замисляте.

Друг полезен трик е да свържете пиенето на вода с нещо, което вече правите всеки ден. Например изпивайте чаша вода след ставане, преди кафе, след миене на зъбите, преди хранене или когато се връщате от разходка. Така не се налага да разчитате само на паметта си.

Как да превърнете водата в част от ежедневните си навици

Не е нужно да започвате с големи цели. Ако в момента пиете много малко вода, обещанието „от утре ще пия по два литра“ може да звучи мотивиращо, но често издържа само ден-два. По-добре е да започнете с нещо малко и изпълнимо – например една допълнителна чаша сутрин и една следобед. Когато това стане лесно, добавете още една.

Може да си създадете и прост ритъм през деня. Една чаша след събуждане, една преди обяд, една следобед и една вечер вече правят голяма разлика. Ако работите на компютър, можете да отпивате няколко глътки всеки път, когато приключите задача, станете от стола или направите кратка почивка. Така водата не изглежда като още едно задължение, а като нормална част от деня.

Трикове, с които да направите пиенето на вода по-приятно

Някои хора просто не обичат вкуса на чистата вода и това е напълно нормално. В такъв случай може да я направите по-приятна, без да я превръщате в сладка напитка. Добавете резен лимон, краставица, мента, портокал или няколко парченца плод. Така вкусът става по-свеж, а пиенето на вода не се усеща толкова скучно.

Температурата също има значение. Някои предпочитат студена вода, други я пият по-лесно, когато е със стайна температура. Опитайте различни варианти и вижте кой ви е най-удобен. Важното е водата да бъде приятна за вас, а не да я пиете насила. Може да използвате и хубава бутилка, която ви е удобна за носене. Понякога точно такива дребни неща правят навика по-лесен за поддържане.

Колко вода е достатъчно и как да не прекалявате

Често се казва, че правилото е два литра вода на ден, но това не е универсално за всеки човек. Нуждите зависят от теглото, храненето, физическата активност, сезона, изпотяването и здравословното състояние. Ако ядете повече плодове, зеленчуци, супи и други храни с високо съдържание на вода, част от течностите идват и от тях. Ако спортувате, работите навън или времето е горещо, вероятно ще имате нужда от повече.

Важно е да не стигате и до другата крайност. Прекаленото наливане с вода не е необходимо и може да бъде неприятно за организма. Най-добрият подход е умереността – пийте редовно през деня, без да чакате да ожаднеете силно и без да се насилвате да изпълните някаква цифра на всяка цена. Когато превърнете водата в малък, постоянен навик, тя започва да присъства в деня ви естествено, без напрежение и без усещане за поредното правило, което трябва да спазвате.