Учени откриха изгубен континент, изчезнал преди 155 милиона години: какво се е случило с него?

Преди около 155 милиона години континентът Арголанд се е отделил от днешната Австралия и е изчезнал безследно. След години на подреждане на геоложки пъзели, изследователите твърдят, че са го открили не на едно място, а фрагментиран по морското дъно под Югоизточна Азия, според Daily Galaxy.

Изчезналият континент преди 155 милиона години

"Ново проучване на учени от университета в Утрехт оспорва предположението, че континентите се движат и изчезват. Вместо да се движат като единна, сплотена земна маса, Арголанд се е разпаднал на няколко континентални ивици, изчезвайки на видно място под островни вериги като Източна Индонезия и части от Мианмар", се казва в публикацията.

Туристи всяка година почиват на изгубен континент, без да знаят

В същото време изчезването на Арголанд отдавна е загадка за геолозите, защото когато континентите се разпадат, те обикновено оставят след себе си ясни следи - скални образувания, вкаменелости или планински останки, които показват пътя им.

"В случая с Арголанд тези следи липсваха. Това отсъствие повдигна сериозни въпроси относно съдбата му. Дали е потънал под океана, стопил се е в мантията или просто никога не е съществувал, както учените са си представяли?", пише още изданието.

В сравнение с други древни континенти, отделили се от Гондвана, Арголанд се е разпаднал на по-малки парчета в началото на своето дрейфиране. Тези фрагменти по-късно са се движили отделно, което е затруднило проследяването на траекториите им.

Откриха новороден микроконтинент

"Нищо не пасва", каза водещият автор Елдерт Лау пред Live Science, визирайки предишни опити за свързване на известни геоложки фрагменти в региона.

Този ефект на фрагментация затруднява идентифицирането на Арголанд. Въпреки че части от континенти като Африка и Южна Америка са класически примери за разделяне, основано на разломи, Арголанд не се подчинява на обичайните модели.

"В крайна сметка екипът от Утрехт предполага, че Арголанд първоначално е бил разнородна колекция от микроконтиненти и това предположение се оказа ключово за разрешаването на мистерията", добавя статията.

Според прессъобщението, проучването показва, че повечето от тези фрагменти са се преместили към източна Индонезия, като някои са се озовали близо до Мианмар. Това географско разпространение е затруднило разглеждането на тези фрагменти като едно цяло, докато не се е появила идеята за "континент на лентата".

Следователно, за да опишат по-добре фрагментираната структура на Арголанд, учените въведоха нов термин: Аргопелаго.

"Вместо да разглеждат континента като единна маса, те предложиха да го разбират като „силно разширен и фрагментиран ансамбъл“, по същество мозайка от континентални отломки, всяка от които е разделена от океанското дъно, но все пак е геологически свързана", обяснява Daily Galaxy.

Както отбеляза геологът Дуве ван Хинсберген, съавтор на изследването, тези реконструкции правят повече от това просто да разрешат академични мистерии.

"Тези реконструкции са от решаващо значение за нашето разбиране на процеси като еволюцията на биоразнообразието и климата или за търсенето на суровини", подчертава той.

На кой континент има разположена само една държава?