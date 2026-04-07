Какво крият кодовете върху яйцата? Малцина знаят това!

Освен че цените в супермаркетите растат главоломно, изборът е също толкова ужасяващо голям! Дори нещо толкова просто като покупката на яйца за Великден понякога се превръща в истинско предизвикателство. Затова ще ви помогнем да се ориентирате по-лесно - ето как да разчитате етикетите и да направите правилния избор.

Какво означава класът на яйцата

По принцип яйцата се разделят на два основни класа - А и В. Ако ви трябват яйца за боядисване, най-подходящият вариант е клас А. Те се отличават със следните характеристики:

Още: Учени: С какво е най-добре да се ядат яйцата за пълноценно усвояване на витамин Д

черупката е здрава, чиста и с нормална форма

въздушната кухина вътре не надвишава 6 мм

жълтъкът е без ясно очертани граници и се движи леко при завъртане

белтъкът е прозрачен и чист

Още: Боядисване на яйца: Как да постигнете мраморен ефект без химия

Важно е да знаете, че яйцата от клас А не се измиват нито преди, нито след сортиране. Освен това не бива да се охлаждат под 5°C преди съхранение. Те се категоризират и според теглото си:

XL – над 72 гр

L – между 63 и 72 гр

M – от 53 до 62 гр

Още: Какво се случва, ако ядете яйца всеки ден в продължение на 14 дни?

S – под 53 гр

Какво показват кодовете върху яйцата

Върху всяко яйце или неговата опаковка има код, който съдържа важна информация за произхода и начина на отглеждане. Първата цифра е особено съществена:

Още: Подгответе дома си за пролетта с най-красиви великденски цветя

0 – биологично производство

Кокошките не се отглеждат в клетки и разполагат с естествена постеля като слама, стърготини или пясък. На квадратен метър закрито пространство могат да бъдат максимум 6 птици.

1 – свободно отглеждане

Животните имат достъп до открити площи през деня, както и до кацалки, гнезда и постеля. За всяка кокошка се осигуряват поне 4 кв. м външно пространство.

Още: Народно поверие: Кога да измиете прозорците преди Великден, за да привлечете щастие и късмет

2 – подово отглеждане

Кокошките се отглеждат на закрито, като на квадратен метър могат да бъдат до 9. Гнездата са разположени на няколко нива, а част от пода е покрита с постеля.

3 – клетъчно отглеждане

В Европейския съюз е разрешено отглеждане само в обогатени клетки с минимум 750 кв. см площ на птица, оборудвани с гнезда, кацалки и постеля.

Допълнителна информация в кода

Буквите в маркировката показват държавата на произход – например „BG“ означава, че яйцата са произведени в България.

След тях следва код, който обозначава региона. Например при код „1 BG 12345“ числото 12 съответства на конкретна област. В България те са общо 28, затова и номерацията варира от 1 до 28. Последните цифри в кода посочват конкретния производител.