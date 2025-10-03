Емблема на английския футбол сравни новата звезда на Ливърпул с Дарвин Нунес

Флориан Вирц преживява труден старт на престоя си на Острова. Откакто пристигна в Ливърпул за рекордната сума от 116 милиона паунда, германецът не може да се похвали с пълна подкрепа от трибуните на "Анфийлд". 22-годишният играч има желание да впечатли, но му липсва краен продукт. Талантливият германски национал все още чака първото си попадение като играч на Ливърпул след девет участия във всички турнири.

Слот трябва да намери начин да разгърне потенциала на Вирц

За кратко Вирц беше най-скъпият играч в английския футбол, когато се присъедини към действащите шампиони на Висшата лига, преди това място в учебниците по история да бъде запълнено от новия му съотборник Александър Исак, който бе закупен за 125 млн. паунда. Такава висока цена винаги е била свързана с допълнително внимание и очаквания. Вирц показа на какво е способен, когато записа 16 гола и 15 асистенции за Байер Леверкузен от позицията на атакуващ полузащитник през миналия сезон. Арне Слот трябва да намери начин да разгърне този потенциал в Мърсисайд. След като го направи, Вирц със сигурност ще се превърне в любимец на феновете.

Крауч сравни ситуацията на Вирц с тази на друг бивш играч на "Анфийлд"

Бившият нападател на "червените" Питър Крауч вярва, че лоялните фенове ще дадат на Вирц време да си пробие път. Те са пренебрегвали предполагаеми недостатъци на други енигматични изпълнители, като уругвайският нападател Дарвин Нунес се е превърнал в нещо като култов герой, въпреки че никога не е бил плодотворен пред гола. Нунес също имаше трудни моменти, но нито веднъж феновете на Ливърпул не се поколебаха в подкрепата си към него.

През този сезон Ливърпул търсеше искра като отбор, пълен със звезди. Те се върнаха на върха на таблицата на Висшата лига, но разчитат на късни голове, за да стигнат до там. Безупречният старт на кампанията заличи всички пукнатини, като бяха постигнати борбени победи във вътрешните и европейските състезания. В последните си два мача обаче тимът на Слот не успя да се справи. Кристъл Палас постигна драматична победа с 2:1 над "червените" във Висшата лига, а след това Галатасарай спъна мърсисайдци в Шампионската лига.