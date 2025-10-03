55 сантиметра сняг паднаха в Сърбия (ВИДЕО)

Неочаквани снеговалежи причиняват хаос в цяла Сърбия от снощи. Точно това се случи в град Добриня близо до Тутин, където снегът откъсна хората от града и където натрупа над 55 сантиметра снежна покривка, предаде македонската медия "Вечер".

Както се съобщава в социалните мрежи, освен непроходимите пътища, покрити със сняг, друг проблем на това място е фактът, че местните жители са без ток от часове.

„Добриня, Тутин. 55 сантиметра сняг. Няма ток от снощи. Хората са напълно откъснати от града“, пише страницата в Instagram „192_rs“. ОЩЕ: Първият сняг дойде и в Гърция (ВИДЕО)