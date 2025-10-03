Войната в Украйна:

55 сантиметра сняг паднаха в Сърбия (ВИДЕО)

03 октомври 2025, 17:39 часа 503 прочитания 0 коментара
55 сантиметра сняг паднаха в Сърбия (ВИДЕО)

Неочаквани снеговалежи причиняват хаос в цяла Сърбия от снощи. Точно това се случи в град Добриня близо до Тутин, където снегът откъсна хората от града и където натрупа над 55 сантиметра снежна покривка, предаде македонската медия "Вечер".

Както се съобщава в социалните мрежи, освен непроходимите пътища, покрити със сняг, друг проблем на това място е фактът, че местните жители са без ток от часове.

„Добриня, Тутин. 55 сантиметра сняг. Няма ток от снощи. Хората са напълно откъснати от града“, пише страницата в Instagram „192_rs“. ОЩЕ: Първият сняг дойде и в Гърция (ВИДЕО)

 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Сърбия сняг информация 2025
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес