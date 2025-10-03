Войната в Украйна:

САЩ забрани на една държава да присъства на жребия за Мондиал 2026

03 октомври 2025, 18:32 часа 367 прочитания 0 коментара
Съединените щати са забранили на една държава и нейните официални лица да присъстват на жребия за Световното първенство по футбол през 2026 г. Както е известно, следващият Мондиал ще се проведе в следващото лято в САЩ, Канада и Мексико. Жребият пък ще бъде изтеглен на 5 декември в центъра "Джон Кенеди" във Вашингтон. Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще присъства на жребия заедно с президента на ФИФА Джани Инфантино.

Това ще бъде първото световно първенство, което ще се играе в разширен формат от 48 отбора, като множество държави вече се класираха. Две от тези страни - Йордания и Узбекистан - ще направят дебют на такъв формат. Но третата класирана страна от Азия няма да има официални представители във Вашингтон за жребия. Футболната федерация на Иран твърди, че САЩ са блокирали влизането на цялата делегация в страната през декември.

През юли президентът Тръмп добави Иран към списъка с 12 държави, на които е забранено да преминават границата. В прокламация на администрацията на Тръмп се твърди, че страната е "източник на значителен тероризъм по света", не си сътрудничи по отношение на рисковете за сигурността и "исторически не е успяла да приеме обратно своите граждани". Всички тези твърдения бяха отхвърлени от иранския режим.

Говорителят на Иранската футболна федерация (FFI) Амир-Мехди Алави потвърди пред националния вестник Spragh, че девет ирански официални лица не са допуснати до жребия, включително президентът Мехди Тадж и селекционерът Амир Галенои. Съществуват опасения, че иранските привърженици също ще срещнат трудности при влизането си в Съединените щати за самия турнир. От FFI се надяват, че мачовете на Иран могат да бъдат насрочени в Канада и Мексико, за да се заобиколи забраната за пътуване в САЩ, и ще повдигнат въпроса за забраната за участие в жребия пред президента на ФИФА Инфантино.

