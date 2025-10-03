"Никоя държава няма да допусне такава нестабилност": Проф. Киров за новия опит през КС да бъде свалено правителството

"Това няма как да стане. Никоя държава няма да допусне да има такава нестабилност в управлението", каза пред Actualno.com бившият конституционен съдия и преподавател по конституционно право проф. Пламен Киров във връзка с опита на "Величие", МЕЧ и "Възраждане" да свалят правителството през Конституционния съд, тъй като в искането си до него трите партии твърдят, че изборът на правителството е незаконен, следователно и всички негови решения трябва да отпаднат, което би предизвикало пореден хаос в държавата.

Помним, че през март Конституционният съд пренареди парламентарно представените сили, като вкара "Величие" в парламента след като обяви за незаконен избора на 16 депутати. Оказва се, че 8 от тях са гласували за избора на правителството на Росен Желязков и затова според "Величие" избора на кабинета и неговите решения са незаконни. ОЩЕ: Гравитиращите към Путин в парламента измислиха как да свалят правителството

Защо не може да стане?

"Всичко това много хубаво, но има норма в Конституцията, в която се казва, че решенията на Конституционния съд действат занапред. Нямат обратно действие. Те как си я представят тази работа?", коментира проф. Киров пред медията ни.

Той очаква да види какво ще каже Конституционният съд, но е категоричен, че "тази работа няма да стане". Според него Конституционният съд ще образува дело, защото е сезиран с искане от повече от една пета от народните представители.

Той представи и интересна хипотеза, с която илюстрира как това, което искат от опозицията няма да стане.

"Вие представяте ли си, ако Конституционният съд да кажем се произнесе за изборните нарушения след две години, тъй като зависи какъв е обемът на проверката на изборните нарушения. Тогава какво - ще се върнем назад и всички закони и всички решения, които е взело Народното събрание, включително за избиране на правителство, което до произнасянето на Конституционния съд може да се е сменило три пъти?", обясни професорът.

Снимка: БГНЕС

Кога биха могли да бъдат отменени актовете на кабинета?

Проф. Киров обясни и кога биха могли да бъдат отменени актовете на кабинета "Желязков".

"При промяна на парламентарното мнозинство пада старото правителство, идва ново и ако то прецени, че тези актове са незаконосъобразни и т.н., ще ги отмени и ще построи нови. Такава е логиката", разясни проф. Киров. ОЩЕ: Проф. Киров: В съдебното решение за незаконните депутати има нарушение на Конституцията