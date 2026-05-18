Учените са изчислили - колко крачки на ден са ни необходими, за да бъдем по-здрави

Дълго време цифрата от 10 000 крачки на ден се смяташе за „златен стандарт“ за добро здраве и отслабване, но ново изследване показва, че тялото може да има значителни ползи с много по-малко движение, пише „The Independent“ .

Още: Корейско упражнение за плосък корем след 50: Тонизира коремните мускули за 5 минути на ден без изтощение

Според проучване, публикувано в British Journal of Sports Medicine, по-възрастните жени могат значително да намалят риска от преждевременна смърт и сърдечни заболявания, дори като правят около 4000 крачки на ден – и то само един или два дни в седмицата.

Изследването включва 13 547 жени без сърдечни заболявания или рак в началото на проучването, със средна възраст около 72 години. Участничките носели устройства за измерване на стъпки в продължение на седем последователни дни, а учените ги проследявали почти 11 години.

Още: Прост навик, който ще ви помогне да отслабнете

През този период 1765 жени са починали, а 781 са били диагностицирани със сърдечни заболявания.

Резултатите показват, че жените, които са правили около 4000 крачки на ден само един или два дни в седмицата, са имали 26% по-нисък риск от смърт от каквато и да е причина и 27% по-нисък риск от сърдечни заболявания в сравнение с тези, които са били предимно неактивни.

Още по-добри резултати са постигнати от жени, които са постигали това ниво на активност три дни в седмицата, намалявайки риска от преждевременна смърт с 40 процента.

Учените отбелязаха, че по-големият брой стъпки – между 5000 и 7000 на ден – също носи допълнителни ползи, но разликите вече не са толкова драматични.

Още: Това е най-лошата позиция за сън

Изследователи от Харвардския университет подчертават, че ключът е общото количество движение, а не стриктно спазването на фиксиран брой всеки ден.

„Няма „перфектен“ модел на движение. Най-важното е хората да бъдат активни по начин, който им подхожда“, заявяват авторите на изследването.

Те смятат, че бъдещите препоръки за физическа активност при по-възрастните жени трябва да бъдат по-гъвкави и реалистични, вместо да настояват за 10 000 крачки на ден.

Интересното е, че цифрата от 10 000 стъпки всъщност не идва от медицински препоръки, а от японска маркетингова кампания от 60-те години на миналия век за продажба на крачкомери.

Още: Топ 3 най-добри упражнения за кожа и кръвообращение

През последните години все повече изследвания показват, че дори умерените упражнения могат да повлияят значително на здравето, особено на хора, които преди това са били физически неактивни.

Експертите подчертават, че всяко движение е по-добро от никакво – независимо дали става въпрос за ходене, градинарство, танци или лека почивка.

„По-големият брой стъпки, независимо как са разпределени през седмицата, е свързан с по-добри здравни резултати“, заключават учените.