Какво ще се случи, ако оставите телефона си да се зарежда цяла нощ?

Знанието как правилно да зареждате телефона си значително ще удължи живота на устройството ви. Много хора имат навика да зареждат устройствата си преди лягане. Въпреки че това е много удобно, може да има негативни дългосрочни последици за вашето устройство. Ето дали е безопасно да зареждате телефона си, докато спите, и как това влияе на живота на батерията. Експерти по електроника изтъкнаха няколко подробности, които не са очевидни за обикновените потребители.

Зареждане на телефона през нощта - как ще му се отрази

Американският технологичен уебсайт CNET публикува статия за последствията от нощното зареждане.

Експертите развенчаха популярния мит, че зареждането на телефон на 100% е вредно за батерията. Това всъщност е остаряла информация. Съвременните смартфони имат вградена защита срещу презареждане. Следователно, оставянето на устройството да се зарежда през нощта е безопасно - това няма да навреди на батерията по никакъв начин.

Този навик обаче има негативни последици, за които малцина са наясно. Всички батерии се износват с времето. А зареждането от 1% до 100% ускорява този процес, като натоварва батерията. Следователно, честото разреждане и зареждане на устройството, независимо от времето на деня, е вредно.

Експертите обясниха също, че най-големият убиец на батериите на смартфоните не е самият процес на зареждане, а прегряването. Когато смартфонът е свързан към захранващ кабел, той генерира топлина, която ускорява химическото разрушаване на батерията. Проблемът се изостря, когато устройството е поставено под възглавница, близо до радиатор или на други топли места. Ако сутрин усещате, че устройството е много горещо, това е лошо.

Феновете на Apple могат да си отдъхнат. В ръководството е посочено, че тези телефони имат оптимизирана функция за зареждане, която спира на 80%. Телефоните с Android също имат подобни настройки в настройките на батерията.

Така че, зареждането през нощта само по себе си не е вредно, но ускорява износването на батерията и повишава температурата на устройството. За да удължите живота на устройството си, CNET препоръчва да следвате тези указания:

Активирайте функцията за оптимизация в „Настройки “. Тя може да се нарича „Адаптивно зареждане“, „Защита на батерията“ или „Грижа за батерията“.

Оставете телефона си да се зарежда на хладно място, например на перваза на прозореца. Не го поставяйте под възглавницата си.

Отстранете калъфа преди включване на зарядното. Това ще намали температурата на устройството.

Използвайте само оригиналния кабел за зареждане на производителя. Евтините комплекти могат да генерират нестабилно напрежение, което е вредно за батерията.

Зареждайте телефона си често и на малки количества през целия ден. Литиево-йонните батерии предпочитат повърхностни зареждания, а не пълни зареждания.

