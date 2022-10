Картина от 1937 г. изобразява „пътешественик във времето“ с iPhone?

Ако италианският абстрактен художник Умберто Романо знаеше колко шум ще вдигне картината му „Г-н Пинчън и заселването на Спрингфийлд“ през 2022 г., може би щеше да промени решението си да я нарисува или поне някои детайли в нея. Привърженици на конспиративните теории от цял свят са видели в работата на художника доказателство, че хората наистина могат да пътешестват във времето, пише Daily Star.

Картината на Умберто Романо е нарисувана през 1937 г. Майсторът е изобразил върху нея колониална търговска сцена в Америка през XVII век. Картината показва английския търговец на кожи Уилям Пинчън, който търгува с индианци.

Mr. Pynchon and the Settling of Springfield by Umberto Romano, 1937.