Когато е празен, един предмет привлича бедност в дома ви

Един предмет в дома никога не трябва да е празен, тъй като може да привлече лош късмет и бедност.

Знаете ли, че един прост предмет в дома ви може да повлияе на енергията на цялото пространство и особено на състоянието на бюджета ви?

Само така е правилно да почистите телевизора у дома

Неправилно поставена или оставена празна, тя привлича лош късмет и блокира потока от щастие. А един прост трик може да промени влиянието ѝ и да превърне дома ви в място, изпълнено с положителна енергия - и да напълни портфейла ви с монети.

Още: Растения, които може да отглеждате само на закрито

Старите вярвания са се запазили и до днес

Нашите баби са имали лек за почти всяко досадно заболяване и не става въпрос само за здравословни проблеми. Техните ритуали и вярвания , някои от които се повтарят и днес като суеверия, са осигурявали утеха и вяра във възможността за по-добър контрол над собствената съдба, дори за промяната ѝ към по-добро.

Много предмети и декоративни елементи за дома имали своя специфична енергия , а също така се е вярвало, че неизпълнението на определени неща може да доведе до лош късмет или нещастие. Един от незабележимите предмети, които почти всеки има в дома си, е надарен с енергия, която си струва да се разбере. Ако следвате древни ритуали, предназначени да осигурят просперитет, това знание може да ви бъде полезно.

Този предмет в къщата никога не трябва да е празен

Още: Поне веднъж седмично кипвайте тази билка в дома си

Въпреки че вазата е необходима за показване на отрязаните цветя, които сте получили или купили, тя може да бъде източник на нещастие, бедност и празнота в живота.

Как да поддържате дома си топъл, без да пускате парно и климатик

Звучи ли невероятно? Бабите са вярвали, че свежите цветя във ваза са покана за живот, глътка свежест и радост. За съжаление, повечето хора, когато отрязаните им цветя увехнат, ги изхвърлят, оставяйки вазата празна, докато не се появи друга възможност за свежи цветя. И тук стигаме до същността на въпроса: според общоприетото поверие, вазата никога не трябва да е празна, защото празната ваза означава празен портфейл , празен живот и празна връзка . За щастие, има начини да поканим късмет, просперитет и щастие в живота си, когато нямаме какво да сложим във вазата.

Направете този малък „ритуал“, за да привлечете просперитет

Просто сложете няколко монети в празна ваза и печалбите ви ще се умножат и никога няма да ви липсва нищо. В миналото домакините са сипвали ориз във вази, за да осигурят изобилие и късмет за домакинството. Шепа ориз, поръсена на дъното на купата, е достатъчна, за да прогони негативната енергия .

Още: Растения, които НЕ трябва да отглеждате до къщата си

Ако в дома ви има празни вази, сложете ориз на дъното им, за да не привличат празнота в живота ви. Със сигурност това не може да ви навреди.