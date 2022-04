Кой е най големият хотел в света?

Този хотел може да побере повече от 10 000 души. Само си представете, най-големият хотел има 7351 стаи. Поради тази причина е вписан в Книгата на рекордите на Гинес. А това означава, че тук лесно може да се побере цял град. И всеки жител ще получи стая.

Този гигант се намира в столицата на Малайзия Куала Лумпур и се нарича First World Hotel. Това е един от най-удобните хотели в страната: удобства във всички стаи, 24-часово забавление и първокласно обслужване.

Хотелът принадлежи към икономичната класа. Повече от 7 хиляди стаи са разположени в две кули с височина 28 етажа. Комплексът се намира в планината, на 51 километра от центъра на града, на територията на курорта Genting Highlands. В близост има още 5 хотела.

От 2006 г. насам хотелът вече е посетен от 35,5 милиона гости. The First World Hotel държеше титлата на най-големия хотел от откриването си през 2006 г. до 2008 г., докато един от хотелските комплекси в Лас Вегас не беше разширен през декември 2007 г. от друг хотел - The Palazzo. През 2015 г. обаче хотел „Първи свят“ беше реконструиран и беше открита още една сграда. Оттогава хотелът отново зае първо място по брой стаи.

Гигантска инфраструктура

Най-удивителното е, че кабинковият лифт води до хотела - най-бързият и най-дългият в Азия. Така че, ако вече сте избрали почивка в хотел First World, тогава определено трябва да се повозите на кабинковия лифт. Пътуването с автобус отнема около час или час и половина, тогава с кабинков лифт от станцията Zhenting Skyway, пътуването ще отнеме по-малко от 15 минути. А гледките са просто невероятни!

Разбира се, хората идват тук преди всичко, за да играят в казиното. Хотелът е направен така, че да не искате да го напускате: магазини с дрехи, сувенири, басейни, тенис корт, голф, боулинг, СПА, ресторанти и кафенета, караоке, театър, кино и фитнес център. А също и увеселителен парк с внушителни размери: 46 452 квадратни метра. Има и забавления за деца: детски площадки, въртележки и тематични паркове. Като цяло един уикенд очевидно не е достатъчен, за да покрие всичко това).