КвАРТал Фестивал празнува 10 години с над 60 локации, музика, изложби, работилници и турове

КвАРТал Фестивал празнува 10 години – цяло десетилетие, през което върнахме живота в най-красивото каре на града. От 12 до 14 септември 2025 г. старият град на столицата ще се превърне в пешеходна зона, пълна с култура, изкуство и истории.

Повече за тазгодишното издание

Очакват ни над 60 локации, сцени за изкуство, музика, изложби, работилници, турове и разговори. За юбилейното издание, като част от каузата за пешеходен център в стара София, ще отворим временно пешеходни отсечки за хората в улиците „Веслец“ (м/у „Екзарх Йосиф“ и „Цар Симеон“), „Екзарх Йосиф“, (м/у „Будапеща“ и „Бенковски“), Сердика (м/у „Триадица“ и „Искър“ и м/у „Цар Симеон“ и „Св. Св. Кирил и Методий“), „Триадица“, оформяйки, подобно на много други стари квартали по света и у нас, място за култура и срещи.

Акцент в програмата е темата за българския архитектурен модернизъм и сградите от междувоенния период. В деня преди фестивала, четвъртък, 11 септември, 18:00 ч. в Мраморната зала на Дом на киното откриваме изложбата на сградите от периода на Иван Шишиев, (Етюдите на София). В петък, 12 септември, 18:00 ч. в темата откриваме изложбата на британския артист Чарли Уард, който специално пристига за събитието в Cable Depot, ул. „Стефан Стамболов“ 39, в зона Женски пазар, с паметни пластини от КвАРТала, покрити със злато само по местата на санираните сгради. На следващия ден, в събота, 13 септември, 16:00 ч. от Пожарната ще тръгне самият тур „Български архитектурен модернизъм“, а в неделя, 14 септември, 14:00 ч., отново в Мраморната зала на Дом на киното, ще проведем и разговор с любопитната публика. Отново в неделя, но от 11:00 ч. галерия Сариева ще проведе тур из арт колекцията на модернистичната сграда DOT Sofia на ул. „Братя Миладинови“ 46, където във фестивалните дни ни очакват архитектурни работилници, придружени с вкусове и музика.

От туровете може да видим още историческия тур със скритите истории в карето през трите фестивални дни от 18:00 ч. пред Дом на киното, както и тур, посветен специално на най-старото дърво в София, съпроводен с разговор за връзката между природа и наука, петък след 18:30 ч., събота и неделя след 17:30 ч. от къщата на първия книгоиздател, Тодор Чипев, ул. „Бачо Киро“ 47. Очакват ни още турове из сградите на Пожарната, където не само ще научим нейната история, но и видим на живо възстановяването на емблематичния стенопис „Вътрешна светлина“ на Иво Илиев, YETO, посветен на огнеборците, тур из еврейска София и Синагогата, както и артистичните стенописи в карето със Sofia Graffiti Tour, всеки ден от 18:00 ч. пред статуята „Света София“. И не на последно място, пешеходната улица „Веслец“ се превръща в Париж, не само защото по нея има множество български дизайнерски ателиета, но и защото заедно със студиото на Милена Начева и Нов български университет даваме подиум на младите студенти от департамент моден дизайн да покажат своите първи проекти пред широката публика.

В продължение на три дни улиците ще оживеят с изложби, тематични разходки, графити, архитектурни работилници, жива музика и суинг танци. По пешеходните зони ще звучат диджеи на винил, ще срещаме артисти, откриваме истории, културно наследство и преживявания в празника за юбилея в карето на стара София, където миналото и бъдещето се преплитат.

Пълната програма: По локациите и във Facebook събитието на КвАРТал Фестивал.