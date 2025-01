Луиз Хей: Всяка мисъл, която минава през ума ни, създава нашето бъдеще

Наричана от австралийските медии „най-близкото нещо до жив светец“, Луиз Хей е известна и като един от основателите на движението за самопомощ. Първата й книга, Heal Your Body, е публикувана през 1976 г., много преди да стане модерно да се обсъжда връзката между ума и тялото. Преработена и разширена през 1988 г., тoзи бестселър книга представя концепциите на Луиз на хора в 33 различни страни и е преведена на 25 езика по света.

ОТ БОРБА КЪМ СИЛА

Чрез лечебните техники и положителната философия на Луиз милиони са се научили как да създават повече от това, което искат в живота си, включително повече здраве в телата, умовете и духа си. Нейната собствена лична философия е изкована от нейното измъчено възпитание. Детството ѝ било нестабилно и бедно, а тийнейджърските ѝ години били белязани от насилие. Луиз избягала от дома си и се озовала в Ню Йорк, където станала модел и се омъжила за проспериращ бизнесмен. Въпреки че изглеждало, че животът ѝ се е обърнал, едва когато бракът приключил 14 години по-късно, нейното изцеление наистина започна.

Луиз започва това, което ще се превърне в дело на живота ѝ, в Ню Йорк през 1970 г. Тя посещава събрания в Църквата на религиозните науки и започва обучение по програмата за служение. Тя става популярен оратор в църквата и скоро се оказва консултант на клиенти. Тази работа бързо прерасна в кариера на пълен работен ден. След няколко години Луиз съставила справочник, в който описва психичните причини за физическите заболявания и разработила положителни мисловни модели за обръщане на болестта и създаване на здраве. Тази компилация е в основата на Heal Your Body , известна още като „малката синя книга“. Тя започнала да пътува из Съединените щати, изнасяйки лекции и улеснявайки семинари за това как да обичаме себе си и да лекуваме живота си.

Луиз успяла да приложи своите философии на практика, когато била диагностицирана с рак. Тя разгледала алтернативите на операцията и лекарствата и вместо това разработила интензивна програма от утвърждения, визуализация, хранително прочистване и психотерапия. В рамките на шест месеца тя била напълно излекувана от рак.

През 1980 г. Луиз се завръща в родната си Южна Калифорния и именно тук започва да излага на хартия своите методи на семинара. През 1984 г. е публикувана новата ѝ книга „ Можете да излекувате живота си “. В него Луиз обяснява как нашите вярвания и представи за себе си често са причина за нашите емоционални проблеми и физически неразположения и как, използвайки определени инструменти, можем да променим мисленето и живота си към по-добро.

„Можеш да излекуваш живота си“ достигна списъка с бестселъри на New York Times и останала в него 13 последователни седмици. Повече от 50 милиона копия на You Can Heal Your Life са продадени по целия свят. Двадесет години по-късно, благодарение на нейните изяви в шоуто на Опра Уинфри, You Can Heal Your Life отново бил в списъка на бестселърите на New York Times. Това се случва за първи път в историята на това издание!

През 1985 г. Луиз започва известната си група за подкрепа „The Hayride“ с шестима мъже, диагностицирани със СПИН. До 1988 г. групата нарасна до седмично събиране от 800 души и се преместила в аудитория в Западен Холивуд. Още веднъж Луиз била започнала движение на любов и подкрепа много преди хората да започнат да носят червени панделки на реверите си. По това време тя написала Книгата за СПИН: Създаване на позитивен подход въз основа на нейния опит с тази мощна група.

Луиз стартира Hay House, Inc., успешна издателска компания. Това, което започнала като малко начинание в хола на дома й, се превърнало в просперираща корпорация, която е продала милиони книги и продукти по целия свят. Авторите на Hay House включват много известни личности в движението за самопомощ, включително д-р Уейн Дайър , Джоан Борисенко и д-р Кристиан Нортръп , наред с други. В допълнение, The Hay Foundation е организация с нестопанска цел, създадена от Луиз, която насърчава и подкрепя финансово различни организации, които доставят храна, подслон, консултации, хосписни грижи и пари на хора със СПИН, малтретирани жени и други кризи. Фондацията продължила добрата работа, която Луиз започнала преди повече от 30 години.

Днес ви представяме 10 от най -важните ѝ съвета за това как да оправим живота си:

1. Днес е нов ден, неизживяван никога преди. Живей в настоящето и се наслаждавай на всеки миг. Силата винаги е в настоящия момент.

2. Имаш правото да бъдеш точно това, което си. Имаш право да направиш всичко, което искаш да направиш. Имаш правото да се учиш и израстваш от собствените си грешки.

3. Освободи се от потребността да бъдеш слаб. Заслужаваш най-доброто от живота, приеми го сега. Помни, че не си подвластен на никого и нищо, защото ти си отговорен за своя живот.

4. Критиката разрушава вътрешния дух. Похвалата го укрепва. Хвали себе си, колкото се може повече. Казвай си колко добре се справяш с всяка дреболия.

5. Спомни се какво те радваше като дете. Намери начин да "интегрираш" тези радости в живота си. Забавлявай се с всичко, което правиш. Усмихвай се непрекъснато. Смей се на висок глас. Позволи си да изразиш радостта си. Радвай се и знай, че Вселената се радва заедно с теб!

6. Най-добрият начин да получиш любов, е да дадеш любов. Ако вярваш, че никой не те обича и че си самотен, това ще намериш в Живота си. Ако вярваш, че Любовта изпълва с радост сърцето ти, това ще намериш в Живота си.

7. Прошката е дар към теб самия, защото те освобождава от затвора, в който сам си се зaключил. Можеш да се разделиш с миналото и да простиш на всички.

8. Всяка мисъл, която минава през съзнанието ни, създава бъдещето ни. Всеки от нас сътворява своите преживявания чрез мислите и чувствата си. Това, което мислим, и думите, които изричаме, изграждат преживяванията ни.

9. Не чакай момента, когато нещата ти ще са наред, ще отслабнеш, ще намериш нова работа или ще започнеш нова връзка. Започни веднага и прави всичко, което зависи от самия теб.

10. Вселената обича благодарността. Колкото по-благодарен си, толкова повече блага получаваш. Под "блага" разбирам не само материалните неща, но и всички хора, места и преживявания, заради които си струва да се живее.