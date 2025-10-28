Лунен каленар за подстригване през ноември 2025: Добри и лоши дни

Неблагоприятни дни: кога е по-добре да отложите посещението при фризьор

Лунният календар за ноември 2025 г. е вашият точен компас, който разкрива кои са най-благоприятните и най-неблагоприятните дни за промяна на прическата. Ако се подстрижете в подходящите за тази дейност дни, според лунните цикли, това ще ви зареди с енергията на обновлението и ще се отрази положително на състоянието и растежа на косата ви.

Според астрологичните прогнози за ноември дните, когато Луната нараства активно подпомагат растежа на косата, правейки я по-гъста, блестяща и жизнена.

Календар за подстригване за ноември 2025 г.: най-добри дни за растеж на косата

Ноември предлага благоприятни дни за тези, които искат да ускорят растежа на косата си и да добавят гъстота и блясък на кичурите си. Нарастващата Луна, съчетана с правилните знаци, прави прическата ефектна и естетически успешна.

Лунен календар за подстригване през септември 2025: Най-добрите дни за привличане на пари и възстановяване на косата

В периода от 1 до 4 ноември Луната е във фаза на растеж. Това са идеални дни за подстригване, което да стимулира растежа. Ако посетите фризьора си в тези дни косата става по-гъста и блестяща.

В периода от 12 до 14 ноември наблюдаваме нарастваща луна в Овен. Тези дни са подходящи за радикални промени във визията, свързани с косата. Може да се подстрижете с боб с дължина до брадичката, ако отдавна го обмисляте. Промяната ще ви донесе много късмет и промени в личния живот.

В периода 21–23 ноември Луната е в Рак. Оптимални дни за стилизиране с меки къдрици и романтични визии. За боядисване изберете медени нюанси, като избягвате агресивна топлина, за да запазите цвета по-дълго.

Наистина ли косата расте по-бързо, когато я подстригвате често

На 25 ноември Луната е в Лъв. Това е ден за творчески експерименти. Според астролозите, косата расте с 1-2 см по-бързо, ако се подстриже в тези дни.

Дните, които гарантират по-дълго запазване на цвета и бързо възстановяване на косата след боядисване са:

8 ноември - намаляваща Луна в Скорпион. Идеален ден за боядисване в тъмни тонове. Подстригването трябва да се ограничи до скъсяване на краищата.

15–16 ноември е Пълнолуние в Телец. Цветът ще се задържи равномерен и наситен за по-дълго време.

На 30 ноември Луната е в Риби. Това е ден за леки и незабележими промени.

20 ноември - Новолуние. Косата е слаба, подстригването може да забави растежа ѝ. По-добре е да се грижите за нея с естествени маски.

7–8 и 10–11 ноември - Луната е в неблагоприятни знаци. Има риск прическата и цветът на косата да не се получат.

24–25 и 28–29 ноември - намаляваща луна. Косата е чуплива, това са дни за релаксация, грижа с маски и масла.

