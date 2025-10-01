Не подценявайте замразеното – тези храни са по-богати на хранителни вещества от пресните

Щандовете със замразени храни може да имат лоша репутация, но са едно от най-умните места за пазаруване, ако се опитвате да се храните добре, без да жертвате удобството. Замразените плодове и зеленчуци често се берат и опаковат в най-добро състояние.

Това означава, че те обикновено запазват хранителните вещества също толкова добре – а понякога дори и по-добре – от пресните си аналози. Така че, преди да се разсеете от пържените картофи и десертите, вземете си следните замразени основни продукти, за да направите готвенето си през седмицата по-бързо, по-достъпно и по-питателно.

Предварително сварени пълнозърнести храни

Предварително сварените, замразени пълнозърнести храни са също толкова хранителни, колкото и сушените зърнени храни, и обикновено се нуждаят само от три минути, за да се затоплят повторно в микровълновата.

Пълнозърнестите храни съдържат значително количество диетични фибри, които са важно хранително вещество за здравето на червата и за управлението и профилактиката на диабета. Малко над една чаша замразен кафяв ориз съдържа 2 грама фибри или едва около 7% от препоръчителната дневна стойност.

Листни зеленчуци

Няколко листни зелени зеленчуци, които се намират на щандовете за замразена храна, също са отличен източник на лутеин и зеаксантин. Половин чаша замразен спанак съдържа 14,9 милиграма лутеин и зеаксантин общо.

Въпреки че няма препоръчителна дневна стойност (ДН) за тези хранителни вещества, здравните експерти често препоръчват от 10 до 12 милиграма на ден въз основа на клинични проучвания. Специалистите казват, че тези подценени каротеноиди могат да осигурят ползи, които могат да подобрят здравето на очите, кожата, мозъка, сърцето и костите, когато се консумират редовно.

Боровинки

Боровинките са чудесен вариант, ако търсите нещо, което да подпомогне здравето на червата ви. Всяка чаша боровинки съдържа 4 грама фибри. Но боровинките са нещо повече от просто фибри: изследванията ги свързват с поддържането на здрава чревна бариера, както и с помощта при възпаления.

Говеждо месо, хранено с трева

Когато купувате висококачествени замразени храни, те обикновено са замразени в най-прясното си състояние, така че хранителните им вещества и вкус са запазени в най-добрата си форма. Дръжте под ръка пържоли от животни, хранени с трева, за да ги размразите сутрин и бързо да ги приготвите на скара или котлон за вечеря с лесна салата.

Говеждото месо, хранено с трева, съдържа по-високи нива на омега-3 мастни киселини и конюгирана линолова киселина (CLA), като и двете имат противовъзпалителни свойства. То е богато не само на висококачествен протеин, но и на важни хранителни вещества, включително желязо, цинк и креатин – хранителни вещества, необходими за възстановяването и растежа на мускулите. Също така е чудесен източник на колаген и есенциални аминокиселини, които поддържат здравето на ставите.

Пилешки гърди от свободно отглеждани кокошки

Органичното пилешко филе от свободно отглеждани кокошки е постен, невероятно универсален протеин, който е лесен за приготвяне в големи количества. Богато е на витамини от група В за енергиен метаболизъм и е идеално както за приготвяне на обяд, така и за вечеря. Тъй като е толкова универсално, замразеното пилешко филе може да се размрази и да се адаптира към почти всяко хранене.

Дива сьомга

Замразената дива сьомга е хранителен източник, който съчетава удобство, вкус и устойчивост. Прясната дива сьомга може да бъде трудна за намиране и се разваля бързо, но когато една компания е специализирана в замразяването ѝ веднага след улова, тя запазва вкуса, текстурата и хранителните вещества.

Сьомгата е богата на омега-3 мастни киселини, които подпомагат мозъчната функция и сърдечно-съдовото здраве и намаляват възпаленията. Това е висококачествен протеин, така че е чудесен за възстановяване на мускулите и засищане.

Съхранението на сьомгата във фризера също така намалява хранителните отпадъци и гарантира, че винаги имате богат на хранителни вещества протеинов вариант. Сервирайте я в купа със зърнени храни за обилен обяд или комбинирайте пържена сьомга със салата от сладка царевица и домати.

