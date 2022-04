Неразгадани природни мистерии

Косите на ангелите. Феноменът е получил името си от приликата на тази мистериозна субстанция с кичури коса. Съобщения за „ангелски коси“, падащи от небето направо в ръцете на очевидци, са записани в цял свят. Във Франция през 1952 г., според свидетели на явлението, големи валма падали от почти безоблачното небе. А във Венеция видели две „блестящи вретена", от които се отделяли тънки нишки. В повечето случаи „косата" се разпада за кратко време, затова че учените не са имали възможност да я изследват задълбочено. Свидетели на феномена разказват как по време на разходка забелязвали сребристи нишки, които се реели навсякъде из околния въздух. Нишките преливали в най-различни цветове на светлината и се извивали във всички посоки. В това имало нещо зловещо и изглеждало като чудо, сътворено от неизвестни създания. Някои очевидци забелязали паяци. Изглежда, все пак, че ключът към загадката е именно в тези насекоми макар, че този ден почти нямало вятър и нишките падали много отвисоко, някъде от облаците.

Discussing the angel hair (#spiders rain) phenomenon w/ Keith Basterfield. Here's what it looks like. pic.twitter.com/1STdvmboJp