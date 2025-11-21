Никога не яжте това на празен стомах - лекарите предупреждават за сериозни последствия

Когато сте с празен стомах и голям апетит, може да бъде изкушаващо да вземете първото нещо, което видите в кухнята. Това е особено вероятно, ако току-що сте се събудили или сте имали натоварен ден и просто не сте намерили време за хранене.

Някои храни (и напитки) обаче могат да повлияят на празния стомах, особено ако имате чувствителен стомашно-чревен тракт. За да играете на сигурно, прочетете, за да научите кои храни трябва да избягвате на празен стомах, както и как да намалите храносмилателните проблеми, когато ги ядете.

Храни, които трябва да избягвате на празен стомах

Още: Лекари предупреждават: Избягвайте тези храни, ако имате колит

Кафе

Кафето, особено силното черно кафе, може да е неподходящо на празен стомах. Това е така, защото кофеинът в кафето (и кафето като цяло) насърчава освобождаването на гастрин - хормонът, който отделя стомашна киселина. Този ефект може да доведе до симптоми на рефлукс, като подуване на корема, гадене и регургитация.

Пикантни храни

„Идеята, че пикантните храни могат да раздразнят стомашната ви лигавица, зависи от това дали сте свикнали да ядете тези храни“, казва д-р Чуткан. Така че, ако обикновено не си позволявате пикантни храни, яденето им на празен стомах може да предизвика GI дистрес.

Още: Диетолозите предупреждават: Тези 7 вида риба са най-полезните и най-чистите

Сладки храни

Въпреки че може да е изкушаващо да започнете хранене с десерт, най-добре е да запазите сладките неща за по-късно. „Яденето на сладки храни на празен стомах може да доведе до по-бърз скок в нивата на инсулина и кръвната захар, което често води до „срив“ скоро след това“, обяснява д-р Чуткан. За да предотвратите това, първо яжте храни с високо съдържание на фибри. Фибрите ще забавят усвояването на захарта, като по този начин подпомагат по-бавното покачване на кръвната захар, отбелязва д-р Чуткан.

Чайове с кофеин

ICYMI, кофеинът е лоша новина за празен стомах. Може да раздразни стомашната лигавица и да увеличи производството на стомашна киселина, което води до симптоми на рефлукс, отбелязва д-р Шопис. В резултат на това чайовете с кофеин могат потенциално да причинят проблеми с храносмилането, така че си струва да хапнете лека закуска, преди да приготвите чаша.

Още: Не е ябълка! Ето кой плод препоръчват кардиолозите за по-здраво сърце

Кисело мляко

Благодарение на високото си съдържание на пробиотици и млечна киселина, киселото мляко е чудесно за червата. Единствената уловка? Някои хора са чувствителни към млечна киселина, според д-р Шопис. В този случай яденето на кисело мляко на празен стомах може да увеличи производството на стомашна киселина, причинявайки дразнещи стомашно-чревни симптоми. Това може да унищожи и някои от полезните пробиотици, които се съдържат в самото кисело мляко, споделя д-р Шопис.

Газирани напитки

Напитките с мехурчета, могат да бъдат забавни за пиене. Въпреки това, те са известни с това, че причиняват неприятни стомашно-чревни симптоми като оригване и подуване на корема, особено когато няма храна в стомаха ви. „Мехурчетата въглероден диоксид от карбонизацията на напитката могат да създадат голям натиск в стомаха, причинявайки дискомфорт и оригване“, обяснява д-р Чуткан.

Още: Защо орехите почерняват - ето какво се крие вътре

Мазни пържени храни

Супер високото съдържание на мазнини в мазните пържени храни (помислете за пържени картофи, лучени кръгчета и пържено пиле) може да бъде много за празен стомах. Като за начало храните с високо съдържание на мазнини се усвояват по-дълго.

„Това означава, че те седят в стомаха за по-дълги периоди от време, което причинява повече киселинно производство“, обяснява д-р Шопис. Това може да доведе до болки в стомаха, дискомфорт и цялостно стомашно-чревно разстройство.

Още: 90% от хората съхраняват гроздето грешно

Цитрусови плодове и сок

От пресен грейпфрут до портокалов сок, цитрусовите продукти са класическа закуска. Но ако имате анамнеза за храносмилателни проблеми или изключително чувствителен корем, може би трябва да избягвате тези храни, когато стомахът ви е празен. „Цитрусовите плодове съдържат лимонена киселина, която може да раздразни лигавицата на стомашно-чревния тракт“, казва д-р Шопис.

Статията има информативен характер, ако имате въпроси по темата се консултирайте със специалист.

Още: 6 зеленчука, които запазват повече витамини, когато са замразени