Гавра с историята: Изпекоха прасе на шиш в Националния музей в Сараево (ВИДЕО)

Изпекоха прасе в двора на Националния музей на Босна и Херцеговина, предаде хърватската медия "Индекс". Музеят е основан по време на австро-унгарското управление през 1888 г. и който е една от седемте културни институции с национално значение за страната, но чийто статут става спорен след подписването на Дейтънското споразумение. В тази връзка ръководството на Националния музей предупреди, че нерешеният му статут поражда беззаконие, което в крайна сметка доведе до превръщането на ботаническата му градина в място, където се пекат прасета.

Това не е първият случай

Ръководството на музея реагира след съобщение, че двама мъже са изпекли прасе на шиш в ботаническата градина миналия уикенд, което е документирано със снимки.

Оказва се, че това не е първият подобен инцидент и музеят предупреждава, че част от сградата им, в която се намират едни от най-ценните експонати, като златния пръстен на крал Твъртко или тронът на кралица Йелена от 14-ти век, и известните еврейски писания на Сараево Хагада, които свидетелстват за историята на Босна и Херцеговина, се използва за частни цели от членове на семейството на бившия портиер.

„Това семейство, освен апартамента, който им беше отпуснат по съмнителен начин, непрекъснато узурпира ботаническата градина, като постоянно създава проблеми и инциденти на служители, посетители и изпълнители. Въпреки усилията и ресурсите, вложени за подреждане на южната ботаническа градина на музея, привеждането ѝ в съответствие с предназначението ѝ и отварянето ѝ за приятели и посетители на музея, ние безпомощно наблюдаваме как се пържи айвар или как се обръща прасе към стената на националния паметник“, се казва в отговор на ръководството на музея.

Те апелираха към инспекционните органи и правоприлагащите органи и към органите за опазване на културното наследство да реагират конкретно и да санкционират злосторниците, а към властите да преместят семейството на портиера, чието поведение застрашава институцията, чието седалище е обявено за национален паметник. ОЩЕ: "Гробищата трябва да бъдат защитени": Вандалска проява срещу католиците в Босна (СНИМКА)