ONE DAY FEST: I Am Morbid, Atheist, Arkona и други на 6 декември

Екстремният фестивал ONE DAY FEST ще се състои на 6 декември 2026 година в столичния клуб Joy Station от 15:00 часа, а организатор е в BGTSC. В този екстремен полуден ще вземат участие осем групи от турнетата MORBIDFEST и MOR-KARACHUN TOUR 2026, които организаторите успяха да обединят първо у нас. На това издание MORBIDFEST представя сериозна част от историята на дет метъла. Три легендарни имена, три много специални сета:

I AM MORBID (САЩ) – СПЕЦИАЛЕН СЕТ С КЛАСИКИ "ABCD": Селекцията е посветена на легендарната ера на албумите Altars of Madness, Blessed Are the Sick, Covenant и Domination.

ATHEIST (САЩ) – ЮБИЛЕЕН СЕТ ЗА 35-АТА ГОДИШНИНА НА "UNQUESTIONABLE PRESENCE": Честване на 35 години от един от най-влиятелните технични дет метъл албуми на всички времена.

CANCER (Великобритания) – ЮБИЛЕЕН СЕТ ЗА 35-АТА ГОДИШНИНА НА "DEATH SHALL RISE": Специално юбилейно шоу, празнуващо дет метъл класиката на групата от 1991 г.

От своя страна, MOR-KARACHUN TOUR 2026 носи дълбока мистика, езическа мощ и безкомпромисен блек метъл с три изключителни банди:

ARKONA (Русия) – Добре познатите на българската публика езически метъл ветерани се завръщат със своя емблематичен и размазващ славянски ритуал.

SETH (Франция) – Истински пионери на френската блек метyл сцена с над 30-годишна история, които идват в България за първи път.

THE GREAT OLD ONES (Франция) – Атмосферична блек метъл машина, която ще пренесе феновете в мрачните космически вселени на Х. П. Лъвкрафт (също ексклузивен дебют за страната).

Още: Laibach се завръщат в София с новия си албум "Musick"

Представяме ви и още един от атрактивните участници на фестивала: STELLVRIS. Те са модерна метълкор / детълкор банда, създадена през 2019 г. в Прага. Стилът им се дефинира от мощни мелодични рифове с електронни текстури, брейкдауни, брутални екстремни вокали и забиващи се в съзнанието чисти припеви. В текстовете си групата често засяга теми като токсичните връзки, менталното здраве и силата да продължиш напред.

Това не е просто поредният концерт – това е живата история на екстремната музика и чиста метъл ярост, която истинският фен не може да си позволи да изпусне! Събитието е пресечната точка на две мащабни турнета и е чудесен повод да отпразнуваме 25-ата годишнина на един от стожерите на праведната музика у нас – WeRock.bg!

Още: 13 години не стигат: No More Many More отбелязаха рожден ден с емоционален почти двучасов концерт и много гост-изпълнители

Билетите се продават ексклузивно онлайн и в мрежата на Eventim.bg в цялата страна. Електронната им версия не е необходимо да бъде отпечатана, а ще може да бъде сканирана директно от телефон. В деня на концерта и на място цената ще е най-висока.

Събитието е 18+. Затова лица под 18 години се допускат само с придружител, притежаващ редовен билет и попълнена декларация. Само деца до 7-годишна възраст влизат без билет. Декларацията може да изтеглите от тук: https://vionyx.eu/minors-declaration.