От каква храна се нуждаят котките в зряла и напреднала възраст?

С напредването на възрастта тялото на вашата котка претърпява някои промени. Макар и те невинаги да са доловими, изключително важно е да осигурите хранене, съобразено с нейните специфични нужди, за да може тя да се наслаждава на живота както преди. В следващата статия ще ви дадем съвети относно храненето през този период на вашия домашен любимец.
Всеки етап има значение
Развитието на котките се разделя на няколко етапа, а с настъпването на 7-годишна възраст се променят и биологичните им нужди. Дори и да няма видими признаци за това, е от съществено значение да подкрепите процеса с правилните хранителни вещества, за да може четириногото да се чувства максимално комфортно.
Прието е, че котките навлизат в напреднала възраст на 11 години. Този период се характеризира с проблеми с различни функции на тялото. Отново правилната диета е ключова за здравето и благополучието на животното. Препоръчително е храната да бъде обогатена с хондроитин, EPA и DHA с цел поддържане подвижността на ставите. Потребностите се променят на всеки етап.
Проактивна грижа за здравето в зряла и напреднала възраст
Някои малки промени в начина на живот на възрастната котка ще внесат повече удобство и ще направят следващия етап по-лек за нея. Започнете като се уверите, че храната и водата са на леснодостъпно място. Разположете ги до любимите им вещи и играчки. Осигурявайте необходимите хранителни вещества според възрастта. Може да се наложи да замените котешката тоалетна с нова, която е по-плитка. Това ще улесни влизането и излизането.
Използвайте възглавници, за да направите котешкото легло по-меко и да избегнете образуването на рани, в случай че домашният ви любимец е по-малко подвижен. През деня си играйте с него, за да е изморен през нощта и да има по-качествен сън. При нужда могат да се използват синтетични феромонови продукти, които при някои котки спомагат за намаляване на стреса и улесняват релаксацията.
Не на последно място, важно е да посещавате вашия ветеринарен лекар редовно - за предпочитане два пъти годишно. Той ще проверява здравето на котката и ще ви дава насоки за справянето с някои проблеми. Освен това може да установи степента на дискомфорт на животното и да ви предостави различни начини на действие.
Съвети за хранителния режим на котките на възраст 7+ и 11+ години
С напредването на възрастта обонянието и вкусът на котките обикновено отслабват, което неминуемо се отразява на апетита. А наличието на проблеми със зъбите затруднява самото хранене. Това, от своя страна, води до загуба на тегло.
Един начин да се предотврати този проблем е като се дава храна с мека текстура и наситен вкус, която да направи процеса по-приятен и лесен. Затоплянето на храната преди поднасяне подсилва вкусовите ѝ качества, тъй като освобождава ароматните молекули и стимулира апетита.
В допълнение към това, трябва да осигурите специфични хранителни вещества, които да спомогнат за облекчаване на симптомите и да предотвратят или забавят появата на заболявания, характерни за стареенето. Препоръчва се следните макро- и микронутриенти да бъдат част от режима на вашия домашен любимец:
• антиоксиданти за поддържане на антиоксидантната активност;
• хондроитин сулфат, глюкозамин, екстракт от зеленоуста мида и EPA/DHA за доброто функциониране на ставите и увеличаване подвижността на животното;
• витамини С и Е за поддържане на имунната система;
• пулп от цвекло (заради пребиотичните му свойства) и лесносмилаем протеин за по-добро храносмилане.
Освен това е важно да се намалят нивата на фосфор в организма с цел да се избегнат проблеми с бъбреците.
Важността на смесеното хранене
Венците на котките в напреднала възраст могат, от една страна, да намалят сетивността си, а от друга - да станат по-чувствителни. Това води до трудности в храненето и намаляване на апетита. За да подпомогнете животното, преминете към комбинирането на мокра и суха храна. Така не само ще направите яденето по-лесно и вкусно, но и ще допринесете за добрата хидратация, която също не е без значение.
Подходящо хранително решение за всеки етап от стареенето
Както вече стана ясно, всеки етап от стареенето на котката е важен и трябва да му се обърне нужното внимание, като се осигури адекватна грижа и храна през целия период. Продуктите от гамата Feline Healthy Ageing 11+ на Royal Canin са идеални за покриване на тези критерии. Те са създадени за котки в напреднала възраст и техните непрестанно променящи се биологични нужди.
Формулата предлага храна с мокра и суха текстура, богата на:
• пребиотични фибри за добро храносмилане;
• EPA/DHA и витамин С при първи симптоми на стареене;
• адаптирани нива на фосфор за здравето на бъбреците;
• хондроитин за ставите;
• витамини и минерали за здравето на пикочните пътища;
• лесноусвоим и висококачествен протеин за поддържане на мускулната маса.
Тя включва всичко необходимо, за да може вашият любимец да продължи да живее най-добрия си живот.
Преди да предприемете каквито и да било промени по хранителния режим на животното, намерете ветеринарен лекар във вашия район и се консултирайте с него. Той ще ви даде професионален съвет кой продукт да изберете, за да покриете индивидуалните изисквания на котката.