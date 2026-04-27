От каква храна се нуждаят котките в зряла и напреднала възраст?

Съвети за хранителния режим на котките на възраст 7+ и 11+ години

С напредването на възрастта тялото на вашата котка претърпява някои промени. Макар и те невинаги да са доловими, изключително важно е да осигурите хранене, съобразено с нейните специфични нужди, за да може тя да се наслаждава на живота както преди. В следващата статия ще ви дадем съвети относно храненето през този период на вашия домашен любимец.

Всеки етап има значение

Развитието на котките се разделя на няколко етапа, а с настъпването на 7-годишна възраст се променят и биологичните им нужди. Дори и да няма видими признаци за това, е от съществено значение да подкрепите процеса с правилните хранителни вещества, за да може четириногото да се чувства максимално комфортно.

Прието е, че котките навлизат в напреднала възраст на 11 години. Този период се характеризира с проблеми с различни функции на тялото. Отново правилната диета е ключова за здравето и благополучието на животното. Препоръчително е храната да бъде обогатена с хондроитин, EPA и DHA с цел поддържане подвижността на ставите. Потребностите се променят на всеки етап.

Проактивна грижа за здравето в зряла и напреднала възраст

Някои малки промени в начина на живот на възрастната котка ще внесат повече удобство и ще направят следващия етап по-лек за нея. Започнете като се уверите, че храната и водата са на леснодостъпно място. Разположете ги до любимите им вещи и играчки. Осигурявайте необходимите хранителни вещества според възрастта. Може да се наложи да замените котешката тоалетна с нова, която е по-плитка. Това ще улесни влизането и излизането.

Използвайте възглавници, за да направите котешкото легло по-меко и да избегнете образуването на рани, в случай че домашният ви любимец е по-малко подвижен. През деня си играйте с него, за да е изморен през нощта и да има по-качествен сън. При нужда могат да се използват синтетични феромонови продукти, които при някои котки спомагат за намаляване на стреса и улесняват релаксацията.

Не на последно място, важно е да посещавате вашия ветеринарен лекар редовно - за предпочитане два пъти годишно. Той ще проверява здравето на котката и ще ви дава насоки за справянето с някои проблеми. Освен това може да установи степента на дискомфорт на животното и да ви предостави различни начини на действие.

Съвети за хранителния режим на котките на възраст 7+ и 11+ години

С напредването на възрастта обонянието и вкусът на котките обикновено отслабват, което неминуемо се отразява на апетита. А наличието на проблеми със зъбите затруднява самото хранене. Това, от своя страна, води до загуба на тегло.

Един начин да се предотврати този проблем е като се дава храна с мека текстура и наситен вкус, която да направи процеса по-приятен и лесен. Затоплянето на храната преди поднасяне подсилва вкусовите ѝ качества, тъй като освобождава ароматните молекули и стимулира апетита.

В допълнение към това, трябва да осигурите специфични хранителни вещества, които да спомогнат за облекчаване на симптомите и да предотвратят или забавят появата на заболявания, характерни за стареенето. Препоръчва се следните макро- и микронутриенти да бъдат част от режима на вашия домашен любимец:

• антиоксиданти за поддържане на антиоксидантната активност;

• хондроитин сулфат, глюкозамин, екстракт от зеленоуста мида и EPA/DHA за доброто функциониране на ставите и увеличаване подвижността на животното;

• витамини С и Е за поддържане на имунната система;

• пулп от цвекло (заради пребиотичните му свойства) и лесносмилаем протеин за по-добро храносмилане.

Освен това е важно да се намалят нивата на фосфор в организма с цел да се избегнат проблеми с бъбреците.

Важността на смесеното хранене

Венците на котките в напреднала възраст могат, от една страна, да намалят сетивността си, а от друга - да станат по-чувствителни. Това води до трудности в храненето и намаляване на апетита. За да подпомогнете животното, преминете към комбинирането на мокра и суха храна. Така не само ще направите яденето по-лесно и вкусно, но и ще допринесете за добрата хидратация, която също не е без значение.

Подходящо хранително решение за всеки етап от стареенето

Както вече стана ясно, всеки етап от стареенето на котката е важен и трябва да му се обърне нужното внимание, като се осигури адекватна грижа и храна през целия период. Продуктите от гамата Feline Healthy Ageing 11+ на Royal Canin са идеални за покриване на тези критерии. Те са създадени за котки в напреднала възраст и техните непрестанно променящи се биологични нужди.

Формулата предлага храна с мокра и суха текстура, богата на:

• пребиотични фибри за добро храносмилане;

• EPA/DHA и витамин С при първи симптоми на стареене;

• адаптирани нива на фосфор за здравето на бъбреците;

• хондроитин за ставите;

• витамини и минерали за здравето на пикочните пътища;

• лесноусвоим и висококачествен протеин за поддържане на мускулната маса.

Тя включва всичко необходимо, за да може вашият любимец да продължи да живее най-добрия си живот.

Преди да предприемете каквито и да било промени по хранителния режим на животното, намерете ветеринарен лекар във вашия район и се консултирайте с него. Той ще ви даде професионален съвет кой продукт да изберете, за да покриете индивидуалните изисквания на котката.