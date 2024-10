Право на отговор на сем. Тодор и Боряна Йотови относно твърденията в "Право на отговор от фамилия Гайд относно твърдения на Боряна и Тодор Йотови"

Във връзка с материала "Право на отговор от фамилия Гайд относно твърдения на Боряна и Тодор Йотови", представяме реакция на семейство Йотови:

Натанаил Георгиев (Гайд) - Н.Г.: Използваме правото си на отговор, за да опровергаем лъжите, клеветите и манипулативните внушения на Тодор и Боряна Йотови, които те изговориха на 18 и 19 септември в студиото на Актуално, като коментираха трудовете на покойния д-р Стефан Гайд, разработките на научните екипи от Института по Т-наука, както и вярата и духовния живот на християнското вероизповедание и Тракийската църква, която е регистрирана по Закона за вероизповеданията.

Георги Георгиев (Гайд) - Г.Г. Бяха клеветнически хулени творците на Фестивал Тракийски Мистерии и Академия Орфика, вярата на вярващите от изповеданието Тракийската църква, както и оспорени бяха законните права на българските граждани да участват свободно в културния, обществения и политически живот, да се сдружават свободно в неправителствени организации с идеална цел, както и да участват в общи бизнес проекти.

Тодор и Боряна Йотови - Т&Б.Й. В пресконференцията, дадена от нас на 11.09.2024 год., изнасяме доказателства относно подменени образи в неолитни артефакти и нарочно или поне небрежно невалидно транскрибиране на тракийски артефакти, водещо до постановяване на доктрина, почиваща на неверни твърдения и нейното популяризиране, чрез книгите на Стефан Гайд и Цветан Гайд, чрез НПО-та и чрез Фестивал Тракийски Мистерии, използващ в напевите същите преводи. Показахме и как горното служи като основа за издигане на една подменена и неистинна национална доктрина, пропагандирана от фамилията Гайд, включително чрез политически и обществени формати като Политическа Академия и ДОБРО – Движение на Обединените Български Родолюбиви Общности. Всичко казано от нас е доказуемо. Цялата пресконференция е достъпна ТУК!

***

Н.Г. Лъжа и клеветническо внушение е твърдението, че фалшифицираме артефакти или подменяме свещени писания. Институтът по Т-наука базира своите изследвания на реални автентични артефакти, съхранявани в българските музеи. Научната методология на Института по метода Гайд е призната от учени и от археолози като напълно легитимен научен подход.

Т&Б.Й. Още първото изречение от горното е невярно твърдение. По време на пресконференцията от 11.09.2024 год. и в свързаното видео, достъпно ТУК, показваме точно къде има фалшифициран снимков материал на неолитни артефакти и цитираме точните страници от книгите "Тракийското Писмо Декодирано”"(ТПД), където е направено това, като предоставяме и ясни снимки на оригиналите – именно от автентичните артефакти, съхранявани в музейни колекции.

Например, в снимката по-долу образът вляво е представен като „Фотография на тракийски амулет“ – отнася се за амулета от Тартария в книгата The Thracian Script Decoded – The Ark of the Orpheic Covenant, ISBN 978-6199090046, стр. 51:

Истинска оригинална снимка на артефакта е дадена както следва:

https://www.imperialtransilvania.com/2024/05/21/read-more/argomenti/places-of-interest-1/articolo/the-tartariatablets-artefacts-discovered-in-transylvania-carved-with-signs-that-might-represe.html

https://en.wikipedia.org/wiki/T%C4%83rt%C4%83ria_tablets#/media/File:Tartaria2.jpg

Ясно личат следните волни "корекции" в образа, представен като фотография на артефакта, които се явяват фалшифициране на истинския образ на артефакта: с различен отличим кафяв цвят - изкривяване на вертикалната черта в горния ляв сегмент, промяна на двете десни елипси в горния десен сегмент към полукръгове, дописване на леко наклонена вертикална черта в долния символ от долния ляв сегмент, както и изтриване с жълтеникаво на хоризонталната линия, минаваща през полукръга в горния символ в същия сегмент. Дори използвайки египетска йероглифика по метода Гайд, тези фалшификации на оригиналния образ променят съдържанието на текста. Подробности са дадени в пресконференцията, във видеото към нея (виж линковете по-нагоре), както и ТУК.

Относно предложените в ТПД 4 текстове на Светите Писания на бохарски език, показахме, че такъв текст НЕ съществува, нито в най-разпространения запис, нито в най-древния известен такъв - Папирус Бодмер III.

В допълнение, изнесохме мнението на независим водещ експерт в областа на коптския език и древни ръкописи, който потвърждава, че подобен запис не съществува в никой ръкопис на бохарски или сахидски коптски диалект. Не оповестяваме името на съответния учен, поради повтаряемата практика на семейство Гайд да хулят всеки, който изрази мнение различно на тяхното, но пълният текст на писмото, както и източника ще направим достояние на заинтересованите институции, както и на всеки журналист, желаещ да направи подробно, независимо журналистическо разследване.

Така че нашите твърдения не са лъжи и хули, а доказуеми факти. Ако фамилията Гайд притежават неизвестен на научната общественост оригинален документ със запис на текстовете във формата, която се твърди в ТПД 3, то нека го направят публично достояние и регистрират, както е практиката относно всеки древен и ценен ръкопис.

Институтът по Т-наука базира своите изследвания на реални автентични артефакти, съхранявани в българските музеи, НО подменя образите им, за да ги „напасне“ към желания превод – виж по-горе. Няма нито една издадена статия или труд на лингвист или археолог, който да подвърждава изводите в книгите от поредицата „Тракийското Писмо Декодирано“.

***

Н.Г. Правото на д р Стефан Гайд, както и на всеки независим учен, е да ползва за разчитането на древните писмености различна лингвистична транскрипция от тази на други предходни познати или настоящи изследователи.

Т&Б.Й. Това е така, но е също задължение на всеки учен да пази в изследванията си научната достоверност. Така например, на всеки инстински лингвист е известно, че буквата зета е изписвана както и на най-древната финикийска писменост, така и на производните като гръцката като:

За разлика от изписването на буквата „йота“ с една вертикална черта, или зигзагообразна линия, като двете никога не са били смесвани, докато в транскрипцията си в ТПД 3, за превода на пръстена от Езерово Стефан Гайд използва тези два символа (вертикална черта с две малки хоризонтални долу и горе и само вертикална черта без хоризонтални линии) взаимозаменяемо като буква „И“ (йота), както и подменя ясно различимо А с Д, и П с N, игнорира надписа върху страничната страна на пръстена, и т.н.

Това, което се прави в книгите ТПД, не е право на всеки учен да използва различна транскрипция, а в най-добрия случай волунтаризъм в транскрипцията, без никакви основания в научното познание.

***

Г.Г. Лъжа е и че братята Гайд са подменили и фалшифицирали свещените писания. Първо ще отбележа, че липсват оригиналите на библейските книги, което е известно за всички учени библеисти, защото свещените писания са достигнали до нас чрез многобройните преписи и преводи, които съдържат различни нюанси и пластове от значения на древните езици, но пък остават канонично обединени от църковната традиция и документите на Светата Църква.

Т&Б.Й. Виж по-горе. Гайд твърдят, че са „виждали“ оригиналите на ръкописите, които Стефан Гайд представя. Както написахме по-горе – нека ги публикуват за обществеността и регистрират според наложената практика. Към момента, ръкописи с подобно съдържание на бохарски или коптски сахидски диалект не са известни на научната общественост, а съдържанието им според световен експерт е „nonsense“ (безмислено).

Текстовете на Светите Евангелия, както са предложени в ТПД 4 от Стефан Гайд НЕ присъстват в каноничните тесктове на Светата Библия на бохарски, така, че обясненията на г-н Георги Гайд са нерелевантни.

***

Н.Г.: Също така, твърдението на Боряна Йотова, че бохаирският диалект, използван в коптската литургия, но той не е говорим като майчин език от коптите, няма нищо общо с тракийския език - това е абсолютно невярно. Самият Уолис Бъдж и Алън Гардинър твърдят, че бухаирският език е от семейството на индоевропейските езици, какъвто се счита от учените, че е и древно тракийския.

Т&Б.Й. Моля посочете конкретните книги и страници, където е направено това твърдение на Уолис Бъдж или Алън Гардинър - покажете, къде е описано, че става въпрос за бохарския коптски, който Стефан Гайд използва в книгите си като основа на преводите си. Ще отбележим, че понятието тракийски-бохарски (свързан с коптския бохарски) съществува единствено в книгите на Гайд.

***

Н.Г. Въпросните Йотови също така не правят никаква разлика между древно тракийския бухарски като първоизвор и бохарски е коптски диалект, използван днес единствено и само в литургичната практика на коптите.

Т&Б.Й. Ще отбележим, че понятието тракийски-бохарски (свързан с коптския бохарски според преводите на Гайд, тъй като той ги базира на бохарски коптски, използвайки невалидирани и обосновани промени в думите) съществува единствено в книгите на Гайд.

Очевидно е от горните цитати, както и от много други, че Стефан Гайд приравнява измисления от него „тракийски бохарски“ с бохарския език на коптите в Египет, или поне с негов диалект. Именно това твърдим, че е абсолютно необосновано твърдение – то се базира на само три артефакта с ГРЕШНА транскрипция, както упоменахме по-горе, по-подробно представихме на прес-конференцията от 11.09.2024 год., и е подробно разгледано в брошура-приложение към книгата „МЕСОУРЕ – Неолитният Символ на Вяра и Новозаветният Архе-Език“, ISBN 9786197283334.

***

Г.Г. Пълното опровержение на лъжливите внушения, хвърлени с лека ръка от клеветниците, може всеки българин да открие в доказателствената част и подробния снимков материал в книгите на д-р Стефан Гайд и академик Цветан Гайд, както и в сборниците Тракийските послания и Тракийските хроники, тъй като научният анализ и информацията в тези древни документи е под черта.

Т&Б.Й. В гореупоменатите книги не присъстват опровержения на нито едно от дадените от нас показания за фалшификации на образите на неолитни артефакти и текстове на Светите Писания, както и относно грешните и подвеждащи (манипулирани) транскрипции, нито в основния текст, нито под линия – наистина всеки може да се убеди в това. Няма отговор и по отношение на препратката към неоткриваемо писмо на папа Йоан VIII към княз Борис-Михаил, „валидиращо“ съществуването на най-важната за доктрината Гайд книга – книга Арих от сборника „Тракийските Хроники“.

***

Г.Г. Екипите от Института по Т-наука ще се постараят да отговорят обстойно и медийно в предстоящите публикации на страницата на института, както и със специални видеа в Богари Медия. Нали разбирате, че за разлика от произволно хвърлените, клеветнически и лъжливи внушения, научното опровержение иска и изисква много по задълбочено обяснение.

Т&Б.Й. Очакваме с нетърпение да „се позабавляваме“ (както Георги Георгиев-Гайд си позволи да коментира в писмен вид получаването от него, Цветан Гайд и Натанил Георгиев-Гайд на нотариални покани за преустановяване на разпространяването от тяхна страна на доказуеми клевети и тормоз срещу нашето семейство – към момента материалите от тези нотариални покани са част и от сигнал-жалба към Прокуратура на Република България, и от наказателно дело от частен характер за клевета, обида и тормоз), особено след дадените от Цветан Гайд, Натанаил Георгиев-Гайд и Георги Георгиев-Гайд в предходни „Право на Отговор“ недостоверни „цитати“ от книгата на Владимир Георгиев, и погрешни интерпретации относно използването на частицата „ан“ в бохарския коптски диалект.

/от Право на Отговор от Цветан Гайд, озаглавено „Активно мероприятие на агентурната мрежа от бившето ДС срещу ежегодния Фестивал Тракийски Мистерии и откритията на братята Гайд“ – горното е снимката от оригиналната публикация на Цветан Гайд – тази снимка впоследствие беше изтрита, след нашето право на отговор, показващо недостоверното и подвеждащо цитиране от Гайд на Владимир Георгиев, но оригиналната публикация стои запазена в глобалния архив на интернет страници: https://web.archive.org/web/20240920095449/https://fakti.bg/kultura-art/913688-aktivno-meropriatie-na-agenturnata-mreja-ot-bivsheto-ds-sreshtu-ejegodnia-festival-trakiiski-misterii-i-otkritiata-na-bratata-gaid

/от Право на Отговор от Института по Т-Наука, https://www.actualno.com/curious/pravo-na-otgovor-otnosno-serijna-psevdonauchna-manipulacija-utvyrjdavashta-kult-si-tyrsi-mjasto-v-politicheskija-jivot-news_2304012.html/

/от Боряна и Тодор Йотови, в пресконференция от 26.09.2024 год.: https://www.bta.bg/bg/pressclub/archive/22883/

***

Н.Г. Въпросните клеветници Йотови те не са специалисти лингвисти, нито пък са траколози, а навлизат в една тематика след участието си в екипа от ентусиасти преди години, присъединили се като сътрудници към Института по T-наука, били и под ръководството на неговия основател и директор Стефан Гайд.

Т&Б.Й. Кои са академичните акредитации на Стефан и Цветан Гайд в областта на линвистиката и тракологията? Като минимум, за разлика от техните книги, в нашите разработки се базираме на ясно и точно цитирани публикации.

***

Н.Г: Но след като са отстранени от там преди година и половина поради интриги, злоупотреби, опити за плагиатство и дори да плагиатства негови разработки под свое име, те днес вече станаха новите лица на клеветническа кампания срещу неговите трудове.

Т&Б.Й. Това твърдение е лъжа. Самите ние поискахме освобождаване от тези длъжности, прозирайки подменената идеология и нарушения на християнската и научна етика. Процесът по нашето излизане от свързаните с Гайд НПО, включително Институт по Т-наука са ясно документирани. В действителност, именно Натанаил Георгиев и Георги Георгиев със седмици не отговаряха на нашите писма, изискващи освобождаването ни.

Опити за плагиатство на „трудове“ на Стефан Гайд от наша страна не е имало и за това твърдение ще бъде заведен съдебен иск за клевета, както и за лъжите в публичното пространство, че сме били отстранени от позициите в двете организации.

***

Н.Г. Тази клеветническа кампания, която вече продължава 18 години.

Г.Г. Самите Йотови обясняват защо точно сега, след две десетилетия нестихваща кампания по клеветническо очерняне на трудовете на д р Стефан Гайд, сега отново се разгаря с пълна сила именно поради констатираните от тях и поръчителите им опасения и притеснителни заключения, че въпреки заплахите и очернянето неговото наследство не само се съхранява, но се разпространява и разпростира във всички сфери на обществения живот.

Т&Б.Й. Дадените от нас сведения за фалшификациите и манипулациите в ТПД са наш независим труд, зад който не стои никой друг, освен нас двамата. Ще бъде заведен съдебен иск за горните твърдения, разпространявани от членовете на семейство Гайддарски (и синовете с фамилни имена Георгиеви). Истина е, че ние сме против настанявяне в общественото пространство на фалшива национална доктрина, базирана на манипулации и фалшификации на историческо наследство, както сме и изяснили и показали с проверяем доказателствен материал и от трети страни.

***

Н.Г. Позоваването на Овчаров в предаването е изключително нерелевантно, некомпетентно, защото той самият е медиевист, а е и известен като противник на автохтонния трако-български произход. Той е застъпник на тюркската теория за прародината на българите и изобщо отрича съществуването на тракийски език и тракийска писменост.

Т&Б.Й. Относно автохтонната теза, в нашите разработки ние цитираме Владимир Георгиев, „Траките и Техният Език“ (1977) като пионер в това изследване. Самите ние нямаме нищо против автохтонната теза, но сме категорично против тя да бъде „валидирана“ чрез фалшифициран и манипулиран археологичеки и исторически материал.

***

Г.Г. Нелепото твърдение на Йотова, че новите открития трябва задължително да се валидират от научните секции, поддържащи догмите на официалната историография, която е конструирана и инжинирана в миналото изкуствено по идеологически и политически наративи, явно сочи към задкулисните поръчители на клеветническа кампания, която продължава вече 20 години, на която сега Йотови се явяват всъщност видимите проксита.

Т&Б.Й. Такова твърдение не е отправяно или споделяно от никого от нас. Относно твърдението, че това несъществуващо наше твърдение „явно сочи към задкулисните поръчители на клеветническа кампания, която продължава вече 20 години, на която сега Йотови се явяват всъщност видимите проксита“ ще бъде заведен съдебен иск за клевета.

***

Н.Г. Въпросните лаици ентусиасти именно от нас са били винаги подтиквани към критично мислене, обратното на тяхното клеветническо внушение, за което говори и самият факт на тяхното участие в дебата по темата, когато редом до Стефан Гайд през 2006 г. в БТА оповестиха неговата гледна точка, защитиха неговата научна методология и независимите изследвания на Института по Т-Наука, в отговор на пресконференция с участието на Валерия Фол, Китов и други протестантски разни пастори, които без научна аргументация заедно заклеймиха и хулеха неговите изследвания, изводи и заключения, които тотално оборват псевдо научното им твърдение, че траките са безписмен народ.

Т&Б.Й. Вярно е, че сме присъствали на някои от пресконференциите на Стефан Гайд, докато сме били членове на общността, позната с неформалното име „Съборът“, впоследствие регистрирана като вероизповедание „Тракийската църква“. Нека поясним как се случваше това участие: Стефан Гайд подбираше някои от членовете, способни за научно изледване, но необвързани с академичните среди, с цел да ги представи за свои сътрудници, така че от една страна да изглежда, че съществува екип, а от друга - да ги обвърже публично с дейността си, което би направило тяхно потенциално по-късно изобличение на нередностите в „откритията му“ по-трудно от емоционална и репутационна гледна точка, връчваше по 2-3 листа с откъслечни записки какво смята да говори, за да си „изберат“ хората, какво от това да кажат те, като тези хора нито са имали пълна яснота за „откритията“, които мисли да предсатвя, нито някога са участвали в тях. Това беше инсталирано под пропагандирането на усещането за подкрепа на „каузата“ и „Божието дело“.

В допълнение, от трудовете ни и особено от книгата ни „МЕСОУРЕ- Неолитният Символ на Вяра и Новозаветният Архе-Език“, както и от вече публични разпространените материали и видеа за нейното съдържание, е напълно ясно, че ние НЕ защитаваме тези за безписменост на тракийския етнос, нито имаме анти-християнски тези, нито сме противници на автохтонната теория, или подкрепяме теза за тюркски произход на българите, така че обвързането ни с „лобита“, издигащи и подкрепящи такива тези е напълно необосновано, явява се клевета и за това ще бъде заведен съдебен иск.

***

Г.Г. Забележката на въпросните клеветници Йотови, че изследванията и откритията на д р Стефан Гайд и екипа му от Института по Т-Наука не били с научна цел и заради научния принос, но с обществена задача, издава тяхното собствено кариеристично виждане за науката, като сама за себе си, като средство за постигане на някакъв имидж, научни титли и обществени дивиденти и облаги, които да извлече користно дадения учен.

Т&Б.Й. Излиза, че всеки учен, който поради изследванията си придобива научни титли и имижд в обществото е користен, според фамилията Гайд/Гайдарски и синовете с фамилни имена Георгиеви. Научните титли се постигат, именно за да има знак за приноса на даден учен и възможност за оценка на достоверността на твърденията му. Затова научните титли имат обществено значение, а спекулациите с приписване сам на себе си на научни титли като „Академик“ от страна на Цветан Гайд и „Д-р“ от страна на Стефан Гайд, който е доктор, единствено защото е завършил психиатрия, а не поради научна дейност в областите лингвистика или археология, е манипулация на обществения облик, които имат като ефект подвеждане или заблуда, включително на обществеността, на медии и институции. Смехотворно и тъжно е и наскорошното изявление на „Академик“ Гайд, който не притежава никаква академична хабилитация, че той щял да придаде ново съдържание на титлата „Академик“.

Г.Г. Така те тълкуват извратено, съдейки по себе си, за мотивите на Гайд, твърдейки, че великите резултати на един учен в случая имат предвид неговите изследвания, целят да възвеличават самия техен автор.

Н.Г. Тук проличава тяхната похот.

Т&Б.Й. Нека видим как е представен Стефан Гайд от брат си Цветан Гайд в английските издания на книгите от поредицата ТПД, във връзка с неговите „трудове“ и резултати (The Thracian Script Decoded – The Ark of the Orpheic Covenant, ISBN 978-6199090046; The Thracian Script Decoded – The Thracian Book of the Dead, ISBN 978-6199090053):

Превод на Български (извадка):

Доктор по богословски науки (невярно – няма хабилитация от научна институция)

Доктор по философски науки (невярно– няма хабилитация от научна институция)

Посланик на Града на Христос

Негово Превъзходителство – DVX – Граф Стефан Гайдарих Хессе Монферрат

Главен Майстор на Ордена на Мелхиседековите Братя

Президиращ Епископ на EPOCH (Отческата Църква на Вселенското Христово Човечество)

Духовно Име – Стефан Йеруски – Патриарх на Тракийската Църква (след преминаването му при Господ Исус Христос, канонизиран за светец)

***

Н.Г. Тези двама самозванци клеветници в нелепия им опит да придобият известност и слава по неморален път, като хулят, че и неговите многогодишни трудове и публикации повече от 10 години след като е починал, а всъщност промотират свои собствени съчинения.

Т&Б.Й. Относно кой е самозванец – вижте по-горе. Дали Йотови, които не са си пришили нито една титла, или „академика“ Цветан Гайд, „светеца“, „д-р по богословие, лингвистика и т.н.“ от никой институт или академична организация, Стефан Гайд.

За нас всъщност е анти-реклама асоциацията с Гайд и някакво общо минало, което трябваше да разкрием пред обществеността във връзка с изнесените от нас факти за злоупотребите в ТПД.

***

Н.Г. Всъщност истинският учен, какъвто е несъмнено д-р Гайд и същинската наука, винаги изследват теоретично и опитно феномени и области на познанието за да намерите тяхното полезно обществено приложение и технологична валидация, каквато несъмнено трудовете на д-р Стефан Гайд имат от 20 години в българското общество и именно поради това, поради изобилните плодове от делото на неговото дело се брули и преследва днес неговото наследство.

Т&Б.Й. Къде е бил учен Стефан Гайд? Тук ще трябва да се върнем на темата за самозванството.

Долното са само някои извадки от написаното от Стефан Гайд „Въведение“ към „Тракийското Писмо Декодирано-IV”. Подобни твърдения са в основата на една цялостна вече митология около канонизирания за светец Стефан Гайдарски:

В действителност, от по-рано цитираната кореспонденция с водещия изследовател именно в споменаваните от Стефан Гайд области, именно в един от споменаваните институти, именно в интервала от време, към който Стефан Гайд реферира, става ясно, че въпросният изследовател на водеща позиция в съответната институция не си спомня за такова лице (Стефан Гайд).

***

Г.Г: Самите клеветници издават целите и мотивите на своите поръчители, като заявяват в студиото на Актуално, че точно сега са решили да стартират своята клеветническа кампания, защото са уплашени от нарастващата подкрепа към разработките и приложенията на трудовете на д-р Гайд в общественото пространство, като сочат голямата популярност на Фестивал Тракийски Мистерии, който се провежда на емблематични места като Стария град в Несебър, като Хероона в Свещари и Хероона в град Поморие, както и емблематичния Античен театър в град Пловдив, където сега на 29ти септември ще се проведе новия сезон на 2024-та година на Фестивал Тракийски Мистерии.

Т&Б.Й. Поръчители нямаме, виж по-горе. Относно нашата мотивация – тя е алармиране на българската общественост, че се пропагандира, включително чрез Фестивал Тракийски Мистерии (където се използват напеви от манипулираните в ТПД преводи на тракийски артефакти и напеви на бохарски коптски език, представен като тракийски) една фалшива версия на историческото ни наследство, която се използва и за политически домогвания.

***

Н.Г. Въпросните Йотови стигат дотам в клеветите си, че с цел да компрометират нашето добро име, си позволяват да хулят историческото наследство и древната ни култура като опасни за политическото статукво, а приложенията им като част от националната доктрина, за вредна идеология.

Т&Б.Й. Смятаме подменената древна култура, базирана на манипулиран и фалшифициран исторически и археологически материал, за опасна за обществото, особено когато служи за изграждане на политическо влияние. Това обаче не са клевети, тъй като всички факти, които изнасяме и относно ТПД, и относно Фестивал Тракийски Мистерии, са проверяеми и доказуеми.

***

Н.Г. А пък традиционните семейни ценности като начин на живот ги представят като противни на науката и на медицината.

Т&Б.Й. Никъде не представяме „традиционните семейни ценности като начин на живот“ като противни на науката и на медицината. Твърдим обаче, че черно-бели позиции относно теми като ваксинация и агресивното им инсталиране в личния живот на много хора е вредно влияние, именно защото всеки човек трябва да има право на собствен избор в конретиката на личните обстоятелства.

***

Н.Г. С всички тези клевети те разкриват грозното лице на антибългарските лобита в нашето общество.

Г.Г. Клеветнически констатации и изводи, чрез които се внушават лъжи и се подтиква към верска омраза и дискриминация на религиозна основа са също и твърденията на Йотова, че Тракийската църква не била вече християнска църква, но била с подменена вяра и подменено богословие, с подменена етика, откраднати писания и прочие лъжливи обвинения.

Т&Б.Й. Единствените ни твърдения за членовете на Тракийската църква са, че имаме спомен за тези хора като вярващи с положителни мотиви и чисти пориви, които понастоящем са завлечени – пленници в култа Гайд. На страницата на Тракийската църква освен Символа на Вяра има и секция с въпроси и отговори засягащи книги от сборниците Тракийските Послания и Тракийските Хроники, които отговори са в разрез с християнското богословие и история. Както видяхме, за тези книги няма надлежно цитирани източници, а голяма част от тях се явяват комлилация от Египетската Книга на Мъртвите, нямаща общо с Христовото Последование, или видоизменена компилация на текстове от Стария завет, представени като тракийски, или (както видяхме от уебсайта на Стефан Гайд, достъпен на https://web.archive.org/web/20030808215043/http://cityofchrist.com/) съвременни апокрифи с автор Стефан Гайд, представени като възстановени древни документи. Това, че доктрината на Тракийската църква се е отдалечила значимо от християнската такава, е мнение и на редица богослови. Виж например: https://symvol.org/simvolnavqrata/index.php/cyrkoven-afish/item/155-trakiiska-tsurkva-sekta-izmami-2020, https://www.globalorthodoxy.com/2017-09-03-17-27-24/66935-trakiiskata-tsyrkva-e-opasna-sekta, https://pastir.org/zabludata-trakiyska-tsarkva/ , https://draganbachev.com/2023/02/22/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%86%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/

Относно „откраднатите писания“ – виж по-горе. Опитът на Стефан Гайд да предяви претенции над бохарскта коптска библия като свое откритие на Библията на Бесите е именно присвояване на чуждо историческо и духовно наследство, с цел себепровъзглаяване за възстановител на трако-българската духовност.

Относно „Подменена етика“ – да, ние твърдим, че е в разрез с християнската етика всеки несъгласен с доктрините, инжинирани и спускани от Гайд, да бъде линчуван и сатанизиран, а членовете на някога християнска общност, превърната в култ, да бъдат възпирани от контакт с тези лица. Да, ние твърдим, че е в разрез с християнката етика, вярата да се базира на фалшификации на исторически материал.

Да, ние твърдим, че е в разрез с християнската етика всеки, който има съпруг/съпруга от общността, но не вярва на доктрината Гайд и не се доверява сляпо на техните приказки, предписания и претенции, да бъде охулван.

Всъщност, смеем да твърдим, че Гайд подстрекават членовете на общността си към агресия, верска омраза и дискриминация спрямо нас, както става явно от думите на самите Гайд, както и от множество лични съобщения до нас и постове онлайн от такива членове – постове и коментари, пълни с аргесивни и обидни думи, клевети и лъжи спрямо нас.

***

Г.Г. С какво право и от каква позиция въпросните миряни се изказват така авторитетно за чужда вяра и духовно последование, хулейки така, толкова много вярващи от законно регистрирано вероизповедание, което има официална страница, където е ясно декларирало в какво вярва, символът на вярата, и каква му е богослужебната практика.

Н.Г. Такова нагло извращение и изкривено представяне на чужда за тях вяра от страна на въпросните клеветници, освен че е преднамерено очерняне на духовния живот, представлява и груба манипулация и нарушаване на правото на самоопределение, на изповядване на личната вяра, следва по съвестта и своето убеждение право на всеки български граждани.

Т&Б.Й. Дори и Символът на Вяра на Тракийската църква е променен от православния му вид, най-малкото защото отсъства „и страда“ (не е тук мястото за богословски анализ на елементите на Символа и човешката природа на Христос). Виж по-горе още относно доктрината на Тракийската църква, претендираща „възстановяване на тракийския епископат“, на база на книги от сборниците Тракийските Хроники и Тракийските Послания (с всички показани в тях пороци), които книги стоят на амвоните на храмовете на Тракийската църква, заедно със Светата Библия.

Всъщност, постоянните хулители и активно представящи в изкривен вид на вярата на други деноминации, се явяват самата фамилия Гайд, което е видно в многобройните им подкастове във форматите на Богари Медия, онлайн публикации и т.н.

***

Н.Г. Дори е и подстрекателство за разправа на верска основа, каквито са подбудите на всички междурелигиозни войни в историята, всички междуверски конфликти, а е предпоставка също и за домашно насилие над вярващия в семействата, в които не всички членове на семейството са част от вероизповеданието.

Т&Б.Й. Единствените ни твърдения за членовете на Тракийската църква са, че имаме спомен за тези хора като вярващи с положителни мотиви и чисти пориви, които понастоящем са завлечени – пленници в култа Гайд.

Всъщност, смеем да твърдим, че именно Гайд подстрекават членовете на общността си към агресия, верска омраза и дискриминация спрямо нас, както става явно от думите на самите Гайд, както и от множество лични съобщения до нас и постове онлайн от такива членове – постове и коментари, пълни с аргесивни и обидни думи, клевети и лъжи спрямо нас.

***

Г.Г. Тодор и Боряна Йотови признават, че някога са участвали в духовния живот на братската общност, но прикриват факта, че причината за тяхното напускане е в това, че на Тодор Йотов е отказано да бъде назначен да управлява и контролира нейния служебен живот и финансови средства, което между другото е известно на всички вярващи там.

Т&Б.Й. Това твърдение е лъжа. Ясно е доказуемо от писмата на Тодор Йотов до общността, които са вече споделени с обществеността в своята цялост, и са част и от документацията по сигнал-жалба към Прокуратура на Република България, и от наказателното дело от частен характер за клевета, обида и тормоз.

През юни 2023, след като е помолен да заема дейно участие в дейности, свързани с политическо влияние и като управител на акционерно дружество с инвестиционна цел, където Гайд да имат право на вето, Тодор Йотов заявява пред общността, че желае или да има и той подобно на Цветан Гайд, Натанаил Гайд и Георги Гайд възможност за участие реално във взимането на решения относно дела, свързани с Тракийската църква и Събора (което в тази общност се реализира чрез позицията на кардинал), или да бъдат отмахнати от него всички настоящи и бъдещи отговорности. Кой нормален човек би се съгласил, морално, реално и документално, да носи отговорност без реална видимост за случващото се и право на глас във взимането на решения, и защо това се използва за сатанизиране на Тодор Йотов пред общността, за обявяването му за крадец, самозабравил се кариерист и подобни, с над 20 часа „апостолски послания“ на Цветан Гайд и синовете му, за които има налични записи и които целят да подменят облика на Тодор Йотов в представите на членовете на Тракийската църква, неформално назован Съборът. Видно и доказуемо е, че Тодор Йотов никога не е предявявал претенции за управлението на финансите на Тракийската църква, нито е имало каквито и да е факти, показващи че търси лична финансова обалага, напротив - изявява писмено ясна позиция, че е готов да се оттегли от управлението на собствените си бизнеси, ако това се явява пречка за реализиране на бъдещите отговорности в делата на общността. Също така, Тодор Йотов ясно описва с кои практики не е съгласен и какво според него трябва да се промени. Може би именно това е причината за неговото „сатанизиране“ от Гайд пред общността Тракийската църква/Събор.

Относно учудващото и за самите нас посочване от Цветан Гайд на Тодор Йотов като „министър-председател“, с което понастоящем Гайд спекулират и иронизират като измишльотина на „духовно-болния от амбиция Тодор“, има множество свидетели, някои от които и през 2023 год. свободно споделяха с Тодор, че си спомнят как това се е случило, а други са готови да потвърдят това и днес. Всъщност, както показахме по-горе, е именно в духа Гайд да приписват странни титли и чинове.

***

Г.Г. На всички е известно също, че въпросният клеветник е имал и политически амбиции и претенции, като твърди, че той е бил помазан за, забележете, министър-председател. Всичко това той е заявил и в писмен вид и се е опитвал да завлече християните в свои политически проекти. Това също е документирано в негова писмена декларация.

Т&Б.Й. Виж по-горе. Тодор Йотов никога не е имал действия спрямо християни от която и да е деноминация да ги завлича в свои „политически амбиции“. Натанаил и Георги Георгиеви, които вече имат нотариални покани да преустановят клеветите си, ще получат и нови такива относно и това твърдение.

***

Н.Г. Долна лъжа и клевета е твърдението на Тодор Йотов, че е бил заплашван с физическо насилие от който и да е член на вероизповеданието, за да си затваря устата. Освен че това е напълно противно на нашите идеали и нравственост, никой от общността няма дори мотиви за това, понеже хулите и лъжите срещу вярата и богослужебния ни живот са известни на цялата братска общност още преди година и половина. А сегашните клеветнически твърдения относно фалшифициране на история ние ги разбираме чак сега от нарочната пресконференция в БТА на 12 септември от семейство Йотови. И досега те пред никого и никъде не са говорили или изявявали тези свои псевдонаучни подозрения, съображения и т.н.

Т&Б.Й. Тодор Йотов описа серия от свързани събития, за които има както свидетели, така и медицински сведения. Инцидентът с побой, в който му е казано да си затваря устата, се случва кратко време след среща с член на общността на когото Тодор казва, че няма как да проумее или повярва това, което Тодор има да му каже, докато е вътре (в култа). Конкретно, Тодор му казва също: „когато излезеш, ще ти покажа немислими неща“. Няколко дни по-късно, член от фамилията на този човек отива при наши роднини, които са все още в общността, заедно с Гайд и изневиделица им обяснява, лъжейки, че бил чувал заплахи преди години спрямо Тодор, както и други проверяемо лъжливи твърдения за бивши колеги на Тодор и други детайли от „нашия живот“. Ние не може да докажем връзка (и не сме твърдяли, че сме сигурни в такава), но съвпадението във времето на събитията е силно алармиращо.

Но да попитаме - как самият Цветан Гайд твърди пред цялата общност и обществеността, че Стефан Гайд е убит от роднини или от самата негова съпруга, без никакви доказателства и без заведено дело за такова потенциално злодеяние? Как това се отразява на психиката на тогава непълнолетните дъщери на Стефан Гайд и до какво това в крайна сметка довежда в техните взазимоотношения с майка им: https://blitz.bg/trakologt-akad-tsvetan-gayd-imashe-pokushenie-sreshchu-men-i-pokoyniya-mi-brat_news270661.html

Всъщност е именно в духа на подхода Гайд да правят такива инсинуации, които сега ни приписват, докато в случая, разказан от Тодор Йотов съществуват наистина алармиращи „съвпадения“. Вследствие на документирания тормоз, постоянното очерняне, клевети и подбуждане на омраза спрямо семейството ни, сме заявили, че сме били обезпокоени за сигурността си, и това се явява още една вторична причина да направим широко достъпни за обществеността нашите несъгласия с тезите на Гайд, като естествена защита на факта, че онова, което сме узнали и подлежи на анализ, бива споделено и широко достъпно.

***

Г.Г. Недопустимо е обаче подобни човеци с толкова нисък морал и етика, с лицемерна религиозност да коментират пътят на вярата, житейската и духовна биография на д-р Стефан Гайд. Защото те си позволиха това да направят в студиото на Актуално, а те не я познават изобщо, да внушават свои лукави предположения като някаква фактология, всъщност измислена и съчинена от тях самите, при положение, че дъщерите на Стефан Гайд, родствениците му едноверци, а и неговите колеги още пазят жив спомена и истината за събитията. Не само че няма нищо общо с християнското поведение в подобна проява, но е проява на преднамерено лукавство и лъжесвидетелство.

Т&Б.Й. Изнесеното от нас са единствено доказуеми факти относно твърдения в книгите на Стефан Гайд и факти от неговия web-site запазен чрез глобалния архив на интернет страници на https://web.archive.org/web/20030808215043/http://cityofchrist.com/

В действителност, спрямо нас се изразява подстрекателство в агресия и омраза чрез ясните от всичко по-горе клевети и хули, включително към членове на разширеното ни семейство, все още членове на Тракийската църква/Събора.

Относно хвалебните думи за Стефан Гайд от неговите роднини и онези, които базират и своя имидж и позиции на версиите за живота, твърденията и продукцията му, мислим, че изложенито дотук дава представа за важни детайли за научната, житейска и духовна история на Стефан Гайдарски.

***

Г.Г.: Още повече, че според християнското съзнание, за каквото претендират клеветниците, е недопустимо човек да застава на мястото на Бога, който единствен е сърцеведец, познаващ дълбоките мотиви и вътрешни подбуди на човешкото сърце. Единствено Господ и Неговото привидение и промисъл, чийто пътища са неведоми.

Т&Б.Й. Абсолютно сме съгласни с това твърдение, но не ние заставаме с такава позиция, а именно Гайд, абсолютно явно в многобройните им подкастове в Богари Медия, онлайн публикации и коментари – достатъчно е непредубеденият наблюдател да види само списъка с подкасти, техните заглавия и графиките, използвани за „заставки“ на постоянно изливаното от Цветан Гайд и неговите синове (интервюиращи баща си - „академик“, богослов, общественик, а вече и политически проекто-лидер) високомерно отрицание, често замесено с инсинуации и неверни или непотвърдими претенции и твърдения.

***

Н.Г. Да хулиш светец, почитан в дадена църква, както си позволяват това, освен че е агресия срещу вярата на християните от вероизповеданието, е проява и на безбожие и краен фанатизъм. Това са характерни черти, както виждаме за Тодор и Боряна Йотови.

Т&Б.Й. Ние се занимаваме с книгите на Стефан Гайд, които той твърди, че са научни и съответно са възможен обект на научен анализ и критика. Отбелязали сме, че е обявен за светец в Тракийската църква от брат си Цветан Гайд, и сме показали какви още титли са му приписани в публикациите на Гайд, с цел да покажем че в тази общност се инсталира култ към личността на Гайд, която се базира именно на недостоверните му научни открития. Дали Цветан Гайд не е изявявал критично мнение спрямо например Джоузеф Смит (основателя на „Църква на Исус Христос на светиите от последните дни“, познати като мормони), и спрямо неговите книги и подход?

***

Н.Г. Плашенето на обществото с някакви страшни или радикални каузи е всъщност клеветническо злепоставяне на всеобщо известните наши позиции срещу ГМО, срещу генната терапия и срещу генното инженерство, и всякакви нови технологии, които технологии в цял свят са обект на дебат сред духовните и верски общности от позициите на християнската етика и християнския морал.

Т&Б.Й. Безкопромисното настаняване на конкретно отношение към медицински достижения, което се провежда в Събора и обявяването на всеки несъгласен с таква позиция за недуховен, за което има свидетели, е според нас радикална и опасна позиция и ние имаме право да го изразим, което между впрочем правим доста сдържано, за разлика от характеризациите, които правят Гайд за всеки, имащ различно от тяхното виждане, както е явно от множество подкастове в Богари Медия, онлайн публикации, постове и коментари. Именно този двоен стандарт – „ние, Гайд имаме право на крайни позиции, но никой друг (освен ако не са същите позиции, под тяхно ръководство – включително когато позициите им конюнктурно се изменят във времето) – не“, е изразител на безбожие и краен себе-фанатизъм, кулминиращ в себепровъзгласяването на Цветан и Стефан Гайд за „Двамата Свидетели“ от Откровение на Апостол Йоан, измежду други претенции спрямо образи и чинове от свещената традиция.

***

Н.Г. Също така и той, в стремежа си да оклевети здравата семейна среда във вероизповеданието Тракийската църква застава на страната на онези глобални прогресивни сили, които обявяват традиционното християнско семейство, Християнските ценности, приложени в личния живот и в социума, Обявяват ги всичко това за токсична среда.

Т&Б.Й. Никога не сме твърдяли нищо против традиционните християнски ценности, но определено не защитаваме издиганата от Гайд теза (документирано) относно какъв точно е този модел („моделът Гайд“) – това е и документирано в обнародваните ни писма до общността, а „моделът Гайд“ и неговите методи стават ясни от транскриптите на „апостолските послания“ на Цветан Гайд и синовете му.

***

Г.Г. В заключение ще заявим, че не сме на ръба на закона, както твърдят Йотови, но напълно спазваме законите на Република България. Но пък непременно ще защитим правата си, дадени точно в законите на Република България и то по съдебен път. Завеждайки съдебни дела, ние защитаваме въпросните права на всички български граждани, като осъждаме всяка клевета и всяка измама.

Т&Б.Й. След всичко споделено от нас в двете пресконференции на 11.09.2024 и 26.09.2024 год., във видеото към първата от тях, в последващите публикации и излъчвания, в нашите „право на отговор“, в материалите на уебсайта на Алианса за Архе-наука и Изкуство (https://rebrand.ly/ArcheAlliance), както и в написаното по-горе, в действителност последното дори няма нужда от коментар.

С уважение към читателя и стремеж да бъде оповестена истината.

Тодор и Боряна Йотови