Пълнолуние на 7 септември - ритуал за сбъдване на желания

Лунна магия: Ръководство за енергията на първата четвърт на Луната

Утвърждение: Доверявам се на пътя си и правя стъпки към мечтите си с увереност.

Подсказка за дневник: Какви нови начала съм готов/а да прегърна?

Новолуние: Време за нови начала и чист потенциал

Луната, със своя мистичен блясък и постоянно променящи се фази, е пленила човешкото въображение от поколения. Емблема, надхвърляща култури и философии, тя изплита сложен гоблен от символика и значение. От ритуали за грижа за себе си, съобразени с всяка лунна фаза, до енергийния резонанс на кристалите , нашето изследване на влиянието на Луната е богато и многостранно. Но преди да се впуснем в това небесно пътешествие, нека разкрием значенията и древната мъдрост, въплътени от самата Луна.

Какво символизира луната?

Нека започнем с разбивка на някои от най-често срещаните символични значения, свързани с луната:

Цикли и фази: Постоянно променящият се вид на луната символизира циклите и течението на времето. Това е напомняне за постоянната промяна в живота и естествените приливи и отливи на нещата.

Женственост и майчинство: Често свързвана с женски божества, луната се възприема като символ на женственост, майчинство и подхранваща енергия. Нейният мек блясък често е в контраст с по-суровата, по-мъжествена енергия на слънцето.

Емоции и интуиция: Луната често се свързва с емоционалния и подсъзнателния аспект на ума. Тя може да символизира интуицията, сънищата и несъзнаваното.

Растеж и проявление: Различните фази на луната често се използват за символизиране на етапи на растеж или процес на проявление на желания, особено в духовни или мистични практики.

Просветление и напътствие: Като източник на светлина в тъмнината, луната може да символизира просветление, прозрение и напътствие. Тя може да представлява водеща сила или яснота на мисълта в тъмни времена.

Мистерия и магия: Връзката на луната с нощта и нейното влияние върху приливите и отливите и природата са довели до асоциации с мистерия , магия и отвъдна сила.

Двойственост и баланс: Връзката на Луната със Слънцето е довела до това тя да символизира двойственост, като светлина/тъмнина, мъжко/женско, съзнателно/безсъзнателно. Нейното присъствие помага за създаването на баланс между тези противоположности.

Трансформация и обновление: Фазите ѝ от новолуние до пълнолуние и обратно правят луната мощен символ на трансформация, обновление и прераждане.

Има осем основни фази на луната:

Новолуние: Луната е изцяло в сянка и повърхността ѝ изглежда тъмна. Тя е практически невидима с просто око.

Нарастващ полумесец: Тънък, сребрист полумесец започва да се появява от дясната страна на луната. Това е първата видима фаза, когато луната започва да расте.

Първа четвърт: Половината от луната е осветена, образувайки ясен десен полукръг. Това е средата между новолунието и пълнолунието.

Нарастваща луна: Повече от половината луна е осветена, но все още не е пълна. Осветената част продължава да расте, покривайки дясната страна на лунната повърхност.

Пълнолуние: Цялата повърхност на луната е осветена, образувайки ярък, пълен кръг. Това е единственият момент, когато луната се появява като цял диск в небето.

Намаляваща луна: Луната започва да се свива и осветеността намалява от дясната страна. Повече от половината е все още видима, но е видимо по-малка от пълната луна.

Последна четвърт: Половината от луната е осветена, образувайки ясен ляв полукръг. Това е огледален образ на първата четвърт.

Намаляващ полумесец: Луната продължава да се свива, оставяйки тънък сребрист полумесец от лявата страна. Това е последната видима фаза преди връщането към новолунието.

Новолуние: Време за нови начала и чист потенциал

Най-подходящо за: Поставяне на нови намерения, засаждане на метафорични семена и започване на нови проекти. Време за обновление и ново начало.

Как да практикувате грижа за себе си: Прекарайте тиха вечер у дома с уютно одеяло и любимата си пижама. Затоплете се с увиване на врата с лунна фаза и отделете време за водене на дневник за целите и намеренията си, може би с почистваща свещ като Розмарин + Лимон, носеща се във въздуха.

Утвърждение: Отворен/а съм за нови начала.

Кристал: Лабрадорит – Този кристал може да ви помогне да възвърнете енергията, да се излекувате физически и да подхраните духа си.

Аромат: Розмарин + Лимон – Перфектна комбинация за ново начало, свежи идеи и поставяне на нови намерения.

Ритуал: Изтеглете карта таро или утвърждение за предстоящия ви цикъл, за да изясните намеренията си, или опитайте да изградите табло с визии за вашите специфични намерения и проявления за предстоящия лунен месец.

Подсказка за дневник: Какви нови начала съм готов/а да прегърна?

Физически вид: Новолунието изглежда като напълно тъмен диск в небето, без видима светлина от слънцето.

Тази фаза е отлично време да засадите метафорични семена, да си поставите цели за бъдещето и да се приведете в съответствие с най-дълбоките си желания и мечти. Новолунието ви кани да прегърнете нови пътища и възможности, предлагайки ви свеж лист, за да напишете следващата глава от живота си.

Нарастващ полумесец: Време за растеж и решителност

Фазата на нарастващия полумесец следва новолунието и визуално се характеризира с тънка ивица светлина от дясната страна на луната. Тази фаза символизира растеж, намерение и надежда, подготвяйки сцената за това, което искате да постигнете в предстоящия лунен цикъл.

Най-подходящо за: Предприемане на първи стъпки към целите, поставени по време на Новолуние. Фокусирайте се върху изграждането, растежа и полагането на корени.

Как да практикувате грижа за себе си: Съсредоточете се върху грижата за себе си и мечтите си. Започнете нов навик, който е в съответствие с вашите намерения, като например рецитиране на ежедневни утвърждения или писане в дневник на благодарността.

Утвърждение: Доверявам се на пътя си и правя стъпки към мечтите си с увереност.

Кристал: Цитрин, камък, известен с това, че насърчава мотивацията, креативността и себеизразяването. Дръжте го по време на упражнения за визуализация, за да фокусирате енергията си върху растеж и привличане на това, което желаете.

Аромат: Грейпфрут + Мента , ободряваща ароматна комбинация, която вдъхновява действие и събужда сетивата.

Ритуал: Запалете свещ , медитирайте върху намеренията си и ги запишете. Визуализирайте как правите първата стъпка към целта си.

Подсказка за дневника: Какви малки, постижими стъпки мога да предприема днес към по-голямата си цел? Как мога да се подкрепя в този процес на растеж?

Физически вид: Нарастващата луна изглежда като тънък, сребрист полумесец, осветен от дясната страна. Останалата част от луната остава в сянка, намеквайки за потенциала, който предстои.

Първа четвърт Луна: Време за действие, решения и ангажимент

Първата четвърт на Луната се появява като полуосветена сфера, като дясната страна е осветена, а лявата е в сянка. Тя символизира време на действие, решения и ангажираност. Тъй като намеренията, поставени по време на Новолунието, започват да се проявяват, това е период за преоценка, корекции и решително движение напред.

Най-подходящо за: Предприемане на действия и преодоляване на препятствия. Време е да вземате решения и да полагате усилия за постигане на целите.

Как да практикувате грижа за себе си: Участвайте във физически дейности, които са в съответствие с вашите цели, медитирайте, за да получите яснота, правете планове и си поставяйте конкретни стъпки за постигането им.

Утвърждение: Вярвам в себе си и в решенията си.

Кристал: Прозрачен кварц , известен с това, че усилва енергията и мисълта, спомагайки за яснотата на ума.

Аромат: На море - ободряващ и освежаващ, помага за стимулиране на ясното мислене.

Ритуал: Създайте визуално представяне на целите си (като табло за визуализация или диаграма), медитирайте върху намеренията си и направете поне една конкретна стъпка към тях.

Подсказка за дневник: Какви действия са необходими, за да се приближите до целите си? Как се чувствате относно постигнатия досега напредък? Какви корекции са необходими?

Физически вид: Първата четвърт на Луната е полумесец, като дясната половина е осветена, а лявата - тъмна.

Магия на нарастващата луна

Нарастваща пълзяща Луна:Време за развитие, приспособяване и усъвършенстване

Фазата на Нарастваща Луна представлява време на усъвършенстване и подготовка. Тъй като Луната продължава да расте и по-голяма част от повърхността ѝ е осветена, фокусът ни се измества от започване на действия към тяхното усъвършенстване. Тази фаза ни подтиква да анализираме напредъка си, да направим необходимите корекции и да усъвършенстваме пътя си към целите си. Това е период, в който да бъдем усърдни, ориентирани към детайлите и осъзнати за по-голямата картина, като същевременно оставаме отдадени на намеренията си. Фазата на Нарастваща Луна ни насърчава да бъдем търпеливи и упорити, докато се подготвяме за кулминацията на усилията си по време на Пълнолуние.

Най-подходящо за: Най-подходящо за усъвършенстване и фина настройка. Фокусирайте се върху корекциите, постоянството и приближаването към вашите намерения.

Как да практикуваме грижа за себе си:Отдайте се на дейности, които изискват внимание към детайлите, като рисуване или писане.

Утвърждение:Непрекъснато се усъвършенствам, развивам и се приближавам до истинското си аз.

Кристал:Прозрачен кварц - Универсален усилвател. Използвайте го, за да изясните мислите си и да подготвите ума си за успех.

Аромат: Евкалипт + Лавандула - acУспокояваща смес, която помага за фокусиране на ума, позволяваща усъвършенстване и подготовка на планове.

Ритуал: Прегледайте напредъка си и прецизирайте целите си. Медитирайте какви корекции трябва да се направят и ги запишете.

Подкана за дневник:Какъв напредък постигнах и какво трябва да се усъвършенства или коригира?

Физически вид: Най-забележимата фаза, често хвърляща силно сияние, което осветява нощта.

Магия на пълнолунието

Пълнолунието е фазата, в която цялото лице на луната е осветено. То символизира кулминацията, жътвата и празненството. Това е пиковият момент за виждане на резултатите от намеренията, поставени по време на Новолунието, и е момент да почетем това, което се е осъществило.

Най-подходящо за: Честване на постижения, приемане на благодарност и самоанализ. Време е да почетете себе си и другите и да благодарите за благословиите в живота си.

Как да практикувате грижа за себе си: Участвайте в дейности, които ви карат да се чувствате радостни и удовлетворени, прекарвайте качествено време с любими хора, практикувайте благодарност и се отдайте на специално удоволствие или ритуал за грижа за себе си.

Утвърждение: Празнувам напредъка си и ценя пътуването си.

Кристал: Лунен камък с цветовете на дъгата , известен с това, че засилва интуицията и се свързва с божествената женска енергия, резонира с енергията на пълнолунието.

Аромат: Тосканско слънце - смесица от успокояващи и радостни флорални нотки, която насърчава релаксацията и празненството.

Ритуал: Празнувайте постиженията. Запалете свещ , поканете приятели на празник или просто отделете време, за да се похвалите. Споделете радостта си с другите, ако е възможно.

Подсказка за дневника: Какво постигнах през този цикъл? За какво съм най-благодарен? Как мога да пренеса това чувство на удовлетворение в следващата фаза?

Физически вид: Пълнолунието е изцяло осветено, изглеждайки като ярък, кръгъл диск в небето. Това е най-забележимата фаза, често хвърляща силно сияние, което осветява нощта.