С тези зеленчуци отслабването ще е като детска игра

Къртни Д`Анджело и Триста Бест са диетолози, заели са да назоват четирите основни зеленчуци за отслабване, които макар и не особено изненадващо, са спанак, червени чушки, броколи и моркови, според Eat This, Not That!

Още от ЛЮБОПИТНО:

НИКОЙ не е предполагал, че с алуминиево фолио могат да се получат толкова разкошни ЯЙЦА

Изсипете малко оцет в обувките си и вижте какво ще се случи

Как с няколко простички стъпки да преобразим изцяло кухнята си

Ето какво лекува сребърната вода

Жените от тез 4 зодии пазят любовта си в тайна

Боядисване на яйца в мрежичка – невероятно красиви и ефектни

Това са уредите в кухнята, които надуват сметката за ток

Сложете няколко зърна боб в бутилката с олиото и вижте какво ще се случи

Смесете кисело мляко с тези три съставки и забравете за проблемите със стомаха

Вкусна рецепта за риба, перфектна за бирата