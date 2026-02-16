Сексът и GenZ - леко шантави възприятия и изненади

Поколението GenZ (родените 1997–2012 г.), което и в България се превърна във водещ фокус след големите протести през декември, 2025 година, които свалиха правителството на Росен Желязков, има доста интересни предпочитания. Това показва анкета на EduBirdie - тя е обхванала 2000 души.

Най-любопитният фрагмент - GenZ предпочитат да се наспят, а не да търсят секс и да прекарат нощта с някого. Това казват 67% от анкетираните. На всичкото отгоре 64% нямат нищо против да им кажат "не" що се отнася до това да се стигне до леглото. И още - техните основни приоритети са стабилна работа (64%), лични постижения (59%), приятелства (50%) и време, прекарано сами (46%). В същото време 37% казват, че все още са сексуално активни.

Същевременно 90% от тях търсят близост, но 39% казват, че контекстът има значение. Освен това, повечето предпочитат най-много да се държат за ръце (31%) и в никакъв случай да не се целуват на публично място - само 26% са готови да го правят. И 67% считат, че за целувки е задължително да има предварително взаимно съгласие - т.е. искат разрешение. Но пък 37% казват, че обичат да експериментират в секса, а 29% твърдят, че са правили свалки на публични места. А 61% от родените в периода 1997 - 2012 година смятат, че са по-красиви от предишното поколение.

