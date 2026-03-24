След дни местим стрелките на часовника – тези грешки могат да ви оставят без сън за дълго

Смяната на времето от зимно към лятно през 2026 година е в нощта на събота срещу неделя, 29 март в 3:00 часа през нощта, когато стрелките се превъртат с един час напред, тоест от 3:00 часа става 4:00 часа. Ако не се подготвите за лятното часово време, това може да има последствия.

Още: Лекари разкриха скрития виновник за следобедната умора

Предварителното планиране и извършването на малки корекции преди смяната на времето намаляват риска и свеждат до минимум последиците от лятното часово време. Ето някои неща, които можете да направите, за да улесните прехода в дните преди да превъртим часовниците с един час напред рано сутринта в неделя.

Нулиране на вътрешния ви часовник

Поддържането на добра хигиена на съня е важно през цялата година, но става изключително важно по време на смяната на времето. „Клетките в сърцето, черния дроб, белите дробове, червата и мозъка отчасти се регулират от вътрешни часовници или гени, а тези клетки също така подават сигнали една на друга“, казва д-р Даниел С. Люин, детски психолог, специалист по съня и лицензиран клиничен психолог.

Ако не подготвим телата си за промяната, лятното часово време ще наруши циркадния ни ритъм. Д-р Шалини Парути, съдиректор на Центъра за медицина и изследвания на съня в болница „Сейнт Лука“ в Сейнт Луис и член на Американската академия по съня, предлага следното:

Още: Искате да доживеете до 100? Започнете с тези 9 прости неща още днес

През трите нощи преди лятно часово време си лягайте с 15 или 20 минути по-рано всяка вечер. Например, ако обичайното ви време за лягане е 22:00 ч., започнете да го променяте на 21:40 ч., след това на 21:20 ч. и накрая на 21:00 ч.

Започнете да коригирате времето на други ежедневни дейности, които са „времеви сигнали“ за тялото ви (напр. започнете да вечеряте малко по-рано всяка вечер).

В съботния следобед преди промяната настройте часовниците си с 1 час напред в ранната вечер. След това си легнете в обичайното си време за сън.

Пренастройването на вътрешните ви часовници в продължение на няколко дни, а не само за една нощ, предотвратява ненужния шок за организма ви.Ако се затруднявате да пренастроите вътрешните си часовници, д-р Рансън съветва да започвате деня си с излагане на естествена ярка светлина.

Още: Напред или назад? Кога местим стрелките на часовника през 2026

Откажете се от вечерния кофеин

Експертите препоръчват да ограничите следобедния си прием и бавно да намалите общото количество кофеин, което консумирате в дните преди лятното часово време. „Карам любителите на следобедното и вечерното кафе бавно да намаляват вечерния си прием на кофеин в продължение на няколко дни“, казва Рансън.

Рансън препоръчва също така да намалите общия прием на кофеин преди смяната на времето, като избирате кафета с по-малко кофеин или, ако си приготвяте кафе вкъщи, смесвате обикновено и безкофеиново кафе.

Родителите трябва да вземат предвид и източниците на скрит кофеин, като студен чай и газирани напитки с портокал, които могат да причинят проблеми със съня на техните деца и тийнейджъри.

Още: Скандинавската тайна срещу депресията – 3 ритуала, които ще подобрят настроението ви

„Шоколадовият сладолед и шоколадовото мляко също са проблемни“, казва Люин. Необходимо е да ограничите излагането на децата си на тези източници на храни и напитки, които нарушават съня, защото предотвратяването на загубата на сън спестява на цялото семейство да се бори с гневни изблици след промяна на времето.

Според специалистите без помощ за приспособяване децата в понеделник и вторник след лятното часово време могат да бъдат „намръщени, войнствени, да хленчат и това да е свързано със смяната на времето“.

Бъдете по-строги по отношение на екраните

Експертите твърдят, че в дните, предшестващи лятното часово време, трябва да се ангажираме да оставим електрониката си поне 1 час преди лягане. „Около часът преди да заспите вероятно е един от най-важните моменти“, казва Рансън.

Още: Диетолози разкриха кое ядково масло е №1 – отговорът ще ви изненада

Синята светлина от екраните може да потисне производството на мелатонин - веществото, което епифизната жлеза произвежда и което ни подсказва, че е време да си легнем. Това включва светлина от електронни четци, таблети, мобилни телефони и телевизори, които се пускат за фон.

Опитайте се да замените нощното си време пред екрана с други дейности, като например решаване на кръстословици, четене на книжки и прекарване на време с домашни любимци. Ако е необходимо, помогнете си да се адаптирате поетапно и намалявайте по 10 до 20 минути от времето пред екрана всяка вечер, докато не постигнете пълен час време без екран преди смяната на лятното часово време.

Още: Защо интелигентните хора седят с гръб към стената в ресторант?