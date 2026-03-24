Психолог: Защо се чувствате изморени дори след 8 часа сън?

Можете да прекарате една трета от деня си в сън, но въпреки това да се събудите с чувството, че изобщо не сте спали. Изанието Fox News обяснява защо продължителният сън не гарантира бодрост и бдителност през деня.

На какво се дължи умората дори след 8-часов сън?

Д-р Уенди Троксел, лицензиран клиничен психолог и старши учен в RAND, подчертава критичната разлика между това колко спите и качеството на този съня. Тя споделя тревожна статистика: приблизително един на всеки трима възрастни страда от „невъзстановяващо качество на съня“.

Прочетете също: Тинитус и сън: Лекар обяснява защо нощната тишина е толкова силна

„Много хора казват: „Спя достатъчно, спах седем или осем часа, но все пак се събуждам сънен и не се чувствам освежен“, отбелязва психологът.

Тя посочва консумацията на алкохол и кафе късно вечер като сред основните „крадци на енергия“. Изследователката също така подчертава, че стресът, тревожността и използването на смартфони преди лягане нарушават съня.

Статията обръща специално внимание на жените. Както отбелязва ученият, жените често страдат от по-лошо качество на съня от мъжете и са два пъти по-склонни да страдат от безсъние. Рискът от нарушения на съня е особено висок по време на менопаузата.

Интересно е, че хората, които са свикнали да спят малко, например 4 часа, и твърдят, че се чувстват добре, всъщност грешат.

Нередовният сън при младите хора предизвиква сериозни промени в мозъка

Експертът обяснява: това не е знак, че тялото се нуждае от по-малко време за възстановяване, а просто адаптация на организма към дефицит на сън. Изследванията показват, че лишаването от сън нарушава способността за обективна оценка на състоянието.

„Това означава, че всеки, който смята, че е добре с четири часа сън на нощ, вероятно не е наясно с влиянието на лишаването от сън върху когнитивните му способности и продуктивност“, предупреждава лекарят.

За да подобри ситуацията, специалистката препоръчва да добавяте по 15 минути към съня си всяка вечер, докато достигнете здравословен ритъм. Тя също така препоръчва да не си лягате гладни, но и да избягвате преяждането преди лягане.

Що се отнася до физическата активност, тя препоръчва да се спортува по-рано през деня, тъй като интензивните упражнения свръхстимулират нервната система. Тя също така призовава за уважение към вътрешния часовник: нощните птици не трябва да се насилват да спортуват сутрин, ако това противоречи на тяхната биология.

Безсъние: Засяга почти 1/3 от човечеството и над 60% от българите