Стихотворение на деня, 9 август, от Елисавета Багряна

Амазонка
Вее утринна прохлада
в моето лице -
аз съм млада, млада, млада
с огнено сърце.
Моя вихрен кон лети
бодро и безспир -
пред очите ми цъфти
неогледен мир.
Искрометните копита
кой ще последи?
Песен светла се разплита
в моите следи:
Ний ще стигнем Хеликон
в изгревния час -
смело, мой крилати кон,
жребият е с нас.
Там под твоята подкова
извора лъчист
ще избликне в струя нова -
животворен, чист.
И когато стигнат там
моите сестри,
вдъхновение и плам
в тях ще разгори.
А над нашата победа
в трудния ни път
и Персей, и Андромеда
трепетно ще бдят.
Елисавета Багряна
