Стихотворение за Великден от Елисавета Багряна

"Великденски помагачи" Станаха рано децатада боядисват яйцата.Мама боите размива,всекиму в канче налива. Любка червената иска,Пешко за синята писка.Гого се вдига на пръсти,жълтата грабна чевръсто.Най-подир за Лилянасамо зелена остана. Мама им сложи яйцатаи посъветва децата:— Умни и мирни бъдете,дрехите чисти пазете! Но щом тя навънка излезе,дяволът сякаш че влезе:Пешко катурна боятаправо на Любка в полата.Тя запищя и с яйцетошибна го силно в лицето. Гого при тях се завтече,но си белята навлече —двамата, кой кого сваринему яда си стовари. Бутнаха маси, столове,цапаха бузи, носове,викна да плаче Лиляна,цяло в зелено заляна… Мама отвори врататаи що да види горката:изпотрошени яйцата,вапсани цели децата!Елисавета Багряна