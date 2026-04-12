Стихотворение за Великден от Елисавета Багряна

"Великденски помагачи"
Станаха рано децата
да боядисват яйцата.
Мама боите размива,
всекиму в канче налива.
Любка червената иска,
Пешко за синята писка.
Гого се вдига на пръсти,
жълтата грабна чевръсто.
Най-подир за Лиляна
само зелена остана.
Мама им сложи яйцата
и посъветва децата:
— Умни и мирни бъдете,
дрехите чисти пазете!
Но щом тя навънка излезе,
дяволът сякаш че влезе:
Пешко катурна боята
право на Любка в полата.
Тя запищя и с яйцето
шибна го силно в лицето.
Гого при тях се завтече,
но си белята навлече —
двамата, кой кого свари
нему яда си стовари.
Бутнаха маси, столове,
цапаха бузи, носове,
викна да плаче Лиляна,
цяло в зелено заляна…
Мама отвори вратата
и що да види горката:
изпотрошени яйцата,
вапсани цели децата!
Елисавета Багряна
