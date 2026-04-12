Стихотворение за Великден от Елисавета Багряна

12 април 2026, 18:32 часа 0 коментара
Снимка: БНТ
Стихотворение за Великден от Елисавета Багряна

"Великденски помагачи"

 

Станаха рано децата

да боядисват яйцата.

Мама боите размива,

всекиму в канче налива.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

 

Любка червената иска,

Пешко за синята писка.

Гого се вдига на пръсти,

жълтата грабна чевръсто.

Най-подир за Лиляна

само зелена остана.

 

Мама им сложи яйцата

и посъветва децата:

— Умни и мирни бъдете,

дрехите чисти пазете!

 

Но щом тя навънка излезе,

дяволът сякаш че влезе:

Пешко катурна боята

право на Любка в полата.

Тя запищя и с яйцето

шибна го силно в лицето.

 

Гого при тях се завтече,

но си белята навлече —

двамата, кой кого свари

нему яда си стовари.

 

Бутнаха маси, столове,

цапаха бузи, носове,

викна да плаче Лиляна,

цяло в зелено заляна…

 

 

Мама отвори вратата

и що да види горката:

изпотрошени яйцата,

вапсани цели децата!

Елисавета Багряна

Гергана Николова
Гергана Николова Отговорен редактор
