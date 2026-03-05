Този детайл на пералнята може да ви спести пари всяко пране - повечето домакини дори не знаят за какво се използва

Много собственици на перални дори не се замислят какво означава един детайл в този уред. Повечето домакини дори не забелязват малкото пластмасово парче в отделението за перилен препарат, но то изпълнява две важни функции.

За какво служи синият детайл на пералнята в отделението за перилен препарат?

Повечето съвременни производители непрекъснато измислят нови функции за своите устройства, предназначени да улеснят живота на потребителите. Някои от тях често са скрити или предназначението им остава незабелязано от потребителите. Такъв е например случаят с малкия син капак, който се намира в отделението за перилен препарат на много перални машини.

Тази малка пластмасова част се намира точно в отделението за перилен препарат в някои перални машини. Обикновено покрива една трета от отделението. Това, което много хора не знаят, е, че този капак е подвижен, пише T-Online. Той може да се издърпа напред и след това да се сгъне надолу.

Малкият капак може да се използва като дозатор. Ако се вгледате внимателно, ще забележите милилитрни маркировки отпред – скалата варира от 50 до 200 милилитра. Това означава, че когато наливате препарат в отделението на дозатора, вече не е необходимо да го измервате предварително в мерителната капачка.

Освен това, много течни перилни препарати вече не се предлагат с мерителна капачка. Тя трябва да се закупи отделно. Можете да поръчате вложка за дозиране от специализиран магазин, ако вашата пералня не е оборудвана с такава.

Ако никога преди не сте използвали мерителна капачка, капачето вече ще ви улесни да определите точното количество перилен препарат, което наливате в отделението. Това ще предотврати предозиране или недостатъчно дозиране. Практично е и спестява пари.

Освен това, клапата предотвратява преждевременното навлизане на перилен препарат в машината, което понякога се случва при използване на функцията за предварително пране. Ако тази клапа е спусната, тя се отваря след цикъла на предварително пране – следователно, едва тогава перилният препарат достига до дрехите в пералнята.

Как да разберете дали пералнята ви наистина пере дрехите ви?