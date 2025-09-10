Учени: Специален дар или бреме -100 души в света имат способността да пътуват мислено през времето

Ново проучване на случай описва преживяването на тийнейджърка, наричана Т.Л. за анонимност, която може да си спомни невероятен брой лични събития от живота си. Смята се, че по-малко от 100 души по света страдат от това състояние, известно като хипертимезия или превъзходна автобиографична памет , което е описано за първи път през 2006 г., съобщава Science Alert

Изгаряне с желязо, бичуване и други начини за лечение на венерически болести от миналото

Проучването на Т.Л. е първата цялостна оценка на това как хората с това състояние преживяват лични събития от миналото. Способността ѝ да „пътува във времето“ мислено ден след ден ѝ позволява да преживява отново събитията със същата емоционална интензивност.

„При тези хора, известни като хипертимезици, спомените са внимателно индексирани по дата. Някои могат да опишат подробно какво са правили например на 6 юли 2002 г. и да изпитват същите емоции от този ден“, обяснява Валентина Ла Корте, невропсихолог и водещ автор на изследването от университета Париж Сите.

Още: Искате да направите промени в живота си: Започнете с този навик и наблюдавайте резултатите

Още от детството си Т.Л. може мислено да пътува назад във времето, преживявайки спомени с ярки детайли, понякога от различни ъгли. На осемгодишна възраст тя разкрива тази способност на приятелите си, но те я обвиняват, че си е измислила. Страхувайки се да не изглежда странно, тя не признава на семейството си, докато не навършва 16 години, а на 17 решава да разкаже историята си публично.

В експеримента учените ѝ възложили задачата да си спомни четири лично значими събития от пет различни периода от живота си. Нейната точност и детайлност били на върха на нормативната средна стойност, потвърждавайки диагнозата хипертимезия.

Какви странни ритуали са правили в миналото по пълнолуние

Т.Л. описва спомените си като поместени в голяма, бяла стая с нисък таван – „библиотека на ума“, в която всичките ѝ лични моменти са подредени хронологично. Там, казва тя, са изложени всяка играчка, която някога е притежавала, всяка снимка и всяка книга с всички подробности. Негативните събития, от друга страна, се съхраняват в „сандък“ в същата стая.

Умът ѝ съдържа и други „стаи“ за емоции: „студена стая“ за успокояване на гняв, „празна стая“ за решаване на проблеми и неприятна „войнишка стая“, която се появи, когато баща ѝ отиде в армията.

Още: Бъдещето може да повлияе на миналото, твърди ново изследване

Въпреки че изследването на Ла Корте не се фокусира върху трудностите, други хора с превъзходна автобиографична памет са описали преживяванията си като непрекъснат, неконтролиран и автоматичен поток от спомени, често като бреме.

6 неща, които имаше във всяка къща в преди демокрацията

„Трудно е да се обобщи за хипертимезията, защото има толкова малко документирани случаи. Дали стареенето влияе на способностите им? Могат ли да се научат да контролират спомените си? Това са само някои от въпросите, които остават отворени“, казва Ла Корте.